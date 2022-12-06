民團憂統戰 籲官股財團法人退出兩岸企業家峰會

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民團經濟民主連合智庫召集人賴中強（右）6日在立法院舉行記者會，質疑「兩岸企業家峰會」打著經貿交流的旗幟，實際上是不折不扣的經濟統戰組織，會員中有3家經濟部出資成立的財團法人應該退出，不能拿人民納稅錢去搞統戰。中央社記者鄭清元攝 111年12月6日

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（中央社記者王揚宇台北6日電）民團「經濟民主連合」今天質疑，兩岸企業家峰會打著經貿交流的旗幟，實際上是不折不扣的經濟統戰組織，兩岸企業家峰會的會員中，有3家經濟部出資成立的財團法人，應該退出峰會。

根據兩岸企業家峰會官網指出，兩岸企業家峰會於2013年7月25日和7月11日，分別在台北和北京正式成立。設立宗旨為透過兩岸企業家的交流與合作，以增進兩岸經貿與產業的互惠發展。

經濟民主連合新聞暨社群部主任盧嘉安、經濟民主連合智庫召集人賴中強今天在立法院召開記者會，呼籲工業技術研究院、中技社及中華民國對外貿易發展協會退出兩岸企業家峰會，不能拿人民納稅錢去搞統戰。

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盧嘉安說，由前行政院長劉兆玄率領的兩岸企業家峰會參訪團，7日、8日就要在北京見前北京市長郭金龍、國台辦主任劉結一與北京市委新任書記尹力等人，而兩岸企業家峰會是中共對台最高層級的經濟統戰組織，其成立目的就是要促成兩岸經濟一體化，把台灣鎖進「一個中國」的牢籠。

賴中強呼籲，在美中晶片戰國際半導體產業鏈重組的重要時刻，兩岸企業家峰會出訪中國，就是破壞台美經貿夥伴關係的信賴，經濟部長王美花不應受到「前經濟部長」們的壓力，讓這些人帶著台商掉入中國以經促統、以商圍政的圈套。（編輯：翟思嘉）1111206