前中共中聯部長宋濤 接任國台辦主任

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曾任中共中央對外聯絡部長的宋濤接任國台辦主任。（圖取自國台辦網頁big5.gwytb.gov.cn）

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（中央社記者邱國強北京28日電）中國大陸國台辦官網今天傍晚更新資訊，由曾任中共中央對外聯絡部長的宋濤接任國台辦主任（兼中共中央台辦主任），前主任劉結一已告卸任。

綜合界面新聞報導及國台辦官網資訊，目前國台辦副主任依序仍為陳元豐、龍明彪、潘賢掌不變。國台辦目前尚未對此另作宣布及說明。

根據國台辦官網，宋濤1955年4月生，研究生學歷，擁有經濟學博士學位，曾任中國外交部中共紀委書記、黨委委員，外交部副部長，中央外事工作領導小組辦公室副主任，中央外事工作領導小組辦公室常務副主任（正部長級），中共中央對外聯絡部部長等職務。目前兼任第13屆全國政協教科衛體委員會副主任。

宋濤已於今年5月間卸任中共中聯部長，遺缺由劉建超接任，並於6月2日由中國媒體證實。此後直到今天之前，宋濤一直沒有被任命新職務。

宋濤較為外界所知的外交活動，是他代表中共官方3度出面，迎接訪問中國的北韓領導人金正恩，形式上象徵金正恩的到訪是「黨對黨」關係。（編輯：張淑伶）1111228