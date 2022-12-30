中國疫情猛爆 每日染疫死亡推估翻倍至9000人

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英國醫療資訊分析公司Airfinity上修中國每日感染COVID-19死亡人數，從5000人上修至每天恐有9000人死亡。圖為27日民眾在北京朝陽醫院發熱門診等候就診。（中新社）

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（中央社北京29日綜合外電報導）英國醫療資訊分析公司Airfinity一週前分析，中國每天恐增5000人感染COVID-19死亡，但中國疫情發展快又猛，Airfinity今天將最新數據上修至每天恐有9000人死亡，將近翻倍。

路透社報導，中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自11月開始延燒，北京當局這個月取消清零政策，包括不再做平常的PCR篩檢，並取消通報無症狀的病例數後，疫情更是呈現猛爆式成長。

Airfinity在聲明中表示，中國從12月1日起的死亡人數恐怕已經達到10萬人，累計1860萬人感染。Airfinity利用病例通報方式改變之前的各省區數據，作為中國疫情爆發規模和死亡人數的預估模型。

Airfinity推估中國將在明年1月13日達到第一波感染高峰，每日有370萬人染疫。

圖為Airfinity對中國疫情規模和死亡人數的預估模型。（圖取自Airfinity網頁airfinity.com）

中國大規模撤除檢測站，政策從預防感染轉為治療，隨後中國衛生當局每天僅回報數千起確診病例，但這與模型推估結果完全相反。

Airfinity推估死亡人數會在明年1月23日達到高峰，每日染疫死亡數恐飆至2萬5000人，而從12月起累計的死亡人數將達58萬4000人。

中國自從12月7日政策大轉彎之後，當局僅回報10例死亡病例。

中國衛生官員近期表示，官方定義新冠死亡為「確診陽性並死於呼吸衰竭」，即使確診陽性，但死於其他疾病與症狀均被排除。

根據統計，截至12月28日，中國官方通報自2020年疫情爆發以來有5246例染疫死亡。

根據聲明，Airfinity推估中國在明年4月底前的染疫死亡人數將達到170萬。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1111230