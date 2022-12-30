路透：中國確診病例增 美考慮採檢飛機廢水樣本

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中國確診病例攀升，美國疾病管制暨預防中心（CDC）告訴路透社，正考慮抽樣檢查國際航班飛機的廢水，以追蹤是否有新變異株出現。圖為27日北京首都機場旅客。（路透社）

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（中央社芝加哥/紐約29日綜合外電報導）在中國的COVID-19確診病例攀升之際，美國疾病管制暨預防中心（CDC）告訴路透社，正考慮抽樣檢查國際航班飛機的廢水，以追蹤是否有任何新變異株出現。

美國等國本週宣布新的旅行管制措施，要求來自中國的旅客出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測陰性證明。3名傳染病專家告訴路透社，比起這些措施，美國疾管中心的政策更能追蹤病毒，並延後病毒進入美國的時間。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）說，強制篩檢等旅行管制措施目前未能顯著遏阻COVID-19擴散，作用大致上是反映觀點。

他說：「從政治角度來看，這些舉措似乎是必要的。我覺得每個政府都認為，如果不祭出這些措施，會被責怪沒有採取足夠行動保護國民。」

美國本週也擴大機場自願基因組定序計畫，將西雅圖與洛杉磯納入計畫中，蒐集陽性採檢樣本資料的機場總數增至7座。

但專家表示，這可能無法提供有意義的樣本規模。

加州拉荷亞（La Jolla）的斯克里普斯轉譯研究所（ Scripps Research Translational Institute）所長、基因組學專家托波爾（Eric Topol）說，較完善的解決辦法是採驗飛機廢水樣本，由於中國的數據缺乏透明度，這有助於更瞭解病毒如何演變。

托波爾說，對來自中國的飛機廢水採樣「會是很棒的策略」，重要的是美國強化監控措施，「因為中國不願分享基因組資料」。

美國疾管中心發言人諾德隆（Kristen Nordlund）在電子郵件中說，分析飛機廢水是疾管中心考慮延緩新 變異株 COVID-19變種病毒發現時間 以下按WHO網頁資料排序 Alpha：2020年9月（英國）

Beta：2020年5月（南非）

Gamma：2020年11月（巴西）

Delta：2020年10月（印度）

Epsilon：2020年3月（美國）

Zeta：2020年4月（巴西）

Eta：2020年12月（多個國家）

Theta：2021年1月（菲律賓）

Iota ：2020年11月（美國）

Kappa：2020年10月（印度）

Lambda：2020年12月（祕魯） 資料來源：世衛組織 看更多 關閉 自他國流入美國的數個選項之一。

有14億人口的中國近期突然解除嚴苛的COVID-19封鎖措施與採檢政策，讓病毒在疫苗接種率偏低與從未染疫的人口之間流竄。美國疾管中心正面臨中國疫情發展不透明的問題。

諾德隆寫道：「先前的COVID-19廢水監測措施，已證明是有價值的工具；監測飛機廢水可能會是選項之一。」

法國研究人員7月通報，飛機廢水檢測結果顯示，要求旅客登機前出示COVID-19病毒採檢陰性證明，無法阻擋新變異株傳到各國。即使乘客被要求在登機前接受採檢，研究人員仍在2021年12月於兩架從衣索比亞飛往法國的商用班機廢水中偵測到Omicron變異株。

加州研究人員7月也通報，在聖地牙哥社區的廢水樣本中偵測到Alpha、Delta、Epsilon與Omicron變異株，14天後才開始在民眾鼻咽拭子驗出這些病毒株。

歐斯特荷姆等專家說，強制旅客在赴美前採檢，不太可能阻擋新變異株流入美國。

他說，「邊境封鎖或邊境檢測措施，真的不會帶來多大改變」，因為病毒可能會在全球各地擴散，或許先感染歐洲等地的人，確診者之後再把病毒帶到美國。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1111230