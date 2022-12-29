更多編輯台推薦新聞：
北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆
生活

北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國COVID-19疫情竄起 專家憂成新變異株溫床
首頁 / 國際

中國放棄清零致病例激增 歐盟各國協調應對之道

2022/12/29 20:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會表示，歐盟衛生安全委員會今天在比利時布魯塞爾召開緊急會議，針對中國決定放棄防疫清零政策後病例激增，協調歐盟的應對之道。

路透社報導，中國Covid-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例飆高已耗盡資源，使醫院和殯儀館面臨沈重壓力。目前的疫情規模以及外界對中國官方數據的質疑，使得美國、印度、義大利、台灣和日本紛紛對中國旅客實施新的入境規定。

歐盟執委會衛生主管官員在推特貼文說：「歐盟衛生安全委員會（EU Health Security Committee）現正召開會議…商討中國疫情以及各會員國可能協調採取的應對措施。」

一名執委會官員說，會議在早上展開，不清楚何時結束。

衛生安全委員會由歐盟27國衛生部的官員組成，並由執委會擔任主席。在歐洲疫情高峰期，衛生安全委員會經常開會，以協調各會員國政策。

中國本月突然改弦更張，開始放棄全世界最嚴格的防疫清零政策和大規模篩檢，準備在明年全面開放因防疫限制而受創的經濟。

某些國際衛生專家指出，清零政策在招致普遍抗議後解除，使得中國疫情在大致不受控制的情況下傳播，恐怕會使每日新增病例達到數以百萬計。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111229

#歐盟衛生安全委員會
#中國
#路透社
COVID-19
阿聯酋新服務 5000娛樂頻道先挑選上機就播放 行政院會未邀六都市長 新北與南、高市：溝通順暢
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族