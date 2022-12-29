中國放棄清零致病例激增 歐盟各國協調應對之道

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（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會表示，歐盟衛生安全委員會今天在比利時布魯塞爾召開緊急會議，針對中國決定放棄防疫清零政策後病例激增，協調歐盟的應對之道。

路透社報導，中國Covid-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例飆高已耗盡資源，使醫院和殯儀館面臨沈重壓力。目前的疫情規模以及外界對中國官方數據的質疑，使得美國、印度、義大利、台灣和日本紛紛對中國旅客實施新的入境規定。

歐盟執委會衛生主管官員在推特貼文說：「歐盟衛生安全委員會（EU Health Security Committee）現正召開會議…商討中國疫情以及各會員國可能協調採取的應對措施。」

一名執委會官員說，會議在早上展開，不清楚何時結束。

衛生安全委員會由歐盟27國衛生部的官員組成，並由執委會擔任主席。在歐洲疫情高峰期，衛生安全委員會經常開會，以協調各會員國政策。

中國本月突然改弦更張，開始放棄全世界最嚴格的防疫清零政策和大規模篩檢，準備在明年全面開放因防疫限制而受創的經濟。

某些國際衛生專家指出，清零政策在招致普遍抗議後解除，使得中國疫情在大致不受控制的情況下傳播，恐怕會使每日新增病例達到數以百萬計。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111229