馬來西亞將採檢中國航班污水 入境者須發燒檢測

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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）中國將開放邊境，不少國家紛紛宣布將加強檢疫措施，以防新變異株。馬來西亞今天宣布，包括來自中國的所有入境旅客都須接受發燒檢測，也將採集來自中國航班的污水樣本進行檢測。

綜合「星報」（The Star）、星洲網等馬媒報導，隨著中國準備解除公民出境旅遊限制，馬來西亞衛生部將採取多項措施因應中國遊客到來。

這些措施包括馬來西亞將採檢來自中國航班的污水樣本，偵測是否有COVID-19病毒；所有海外入境旅客，包括由中國入境者都須接受發燒檢測。

馬國衛生部長扎麗哈（Zaliha Mustafa）發布新聞稿表示，被偵測到發燒或自我申報有發燒症狀的入境者將被送至隔離中心觀察。若懷疑是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，將進一步採檢。

另外，馬來西亞也將採集來自中國航班的污水樣本進行PCR檢測，若採檢結果為陽性，將進行基因定序，以利及早發現進到馬來西亞的新變異株。

有鑒於馬來西亞面臨境外移入病例的風險，扎麗哈指出，衛生部將持續改善防範與應對措施，並落實4項主要策略，包括加強社區、環境及實驗室對COVID-19的監測，透過疫苗接種保護社區，以及提升公共衛生服務系統防範與應對。

中國12月初放棄動態清零後，COVID-19感染人數大增，當局卻接著宣布明年1月8日解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊，不少國家擔憂疫情擴散，紛紛宣布因應管制措施。

目前包括美國、日本、印度、韓國、台灣與義大利在內，都已宣布將加強針對由中國入境旅客的邊境管制措施。（編輯：陳惠珍）1111230