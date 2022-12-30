中國放開防疫為何無準備？ 分析：領導人指令不清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京30日電）中國防疫放開後亂象 叢生，暴露官方事前沒有準備，不符合中共標榜的「底線思維」、「制度自信」。分析指出，這種匪夷所思的現象起因領導人指令不清晰，屬政治失敗引發的混亂。

報導並引述國立台灣大學公衛學院教授陳秀熙團隊28日發布的最新模型預估，到2023年3月底，中國將有5.5億人感染，累積死亡人數恐達255萬人。另有180萬人重症及300萬人中症住院。

美國之音（VOA）中文網今天以「堅持底線思維的中國， 何以沒有防疫放開的預案？」為題，引述多名分析人士看法，解析這一亂象。

報導指出，中國是最後一個對Omicron變種病毒放開防疫的主要國家，先前已經執行了近3年的「動態清零」政策，理應有更多時間向其他國家學習如何「與病毒共存」。但過去20多天的情況表明，中國政府沒有預案，嚴重缺乏計畫、組織、協調與溝通，與中共一向標榜的組織與計畫能力相違背。

北京政治評論人士吳強表示，這些混亂的根源是因為中國領導人本身下達的指令不夠清晰，導致各級政府無所適從。這是「根本上的一種政治失敗」，因此是「一種管理層失敗後的混亂」。

吳強指出，中共10年來形成了強大的個人威權體制，無論中央還是地方，最後決策都是依賴領導人一個人，而這樣的個人威權很可能就是混亂的源頭。但在領導人不清晰的指示下，反而處於「體制躺平的狀態」，下屬再琢磨指示背後的涵義，並因應民眾的反應。

他認為，雖然中國上下的決策最終仰賴習近平一個人，但促使清零政策轉向的動力，則是來自於整個中國全面的社會覺醒。官僚體制如今才開始真正復甦，1週以來引進歐美有效藥品，並開始在社區發放，進而宣布2023年1月8日徹底結束入境集中隔離。

前南華早報總編輯王向偉則分析，僅管中共長於計畫，習近平並不斷告誡幹部要預見各種風險和挑戰。但中國疫情會如此嚴重，政府欠缺方向與協調，與領導層更替週期未完成導致「空窗期」有關。

王向偉指出，中國新任官員們的政府職位須待2023年3月全國人大確認，才能開始行使職務。而屆時退休的現任官員「可能只想走過場」，但繼任者在候任時卻「無能為力」，造成了混亂。

但他強調，「空窗期」只是其中一個原因，不足以解釋中國政府為什麼對防疫放開沒有應急方案。依照過去一再強調面對重大事情要有預案的習慣，中國政府這次很明顯連一個預案卻沒有，「令人匪夷所思」。

在混亂及重症人數大增下，中國有無可能重新嚴厲防控引起討論。陳秀熙對此表示，國際上防疫放寬後又緊縮的例子很多，但不論哪種措施都必須建築在「防疫文明」上。也就是讓中重症及脆弱族群減少死亡，同時在解封時減少對經濟面、教育面的衝擊，並減少人們恢復常態生活的阻礙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳秀熙認為，如果因為防疫放開而死亡的案例，超過流感的2倍以上，可能就要重新考慮緊縮防疫措施。同時，如果太多的中重症病患超過醫療能量的負荷，也會成為重新緊縮的重要因素。

吳強對此指出，理論上和現實上，中國都有可能做到再次緊縮防控。但要讓整個面臨政治破產的官僚體制重回到緊縮，不論對民眾還是對官方都是極大的侮辱，是一個「難以承受的再掉頭」，即使這種豪賭可能成功，但「不可預測，極其危險」。（編輯：曹宇帆）1111230