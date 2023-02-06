夏立言率團訪陸 台商盼反映航班與小三通問題

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（中央社記者吳柏緯台北6日電）國民黨副主席夏立言將於8日率團訪陸，預計將與多地台商交流。在上海、昆山等地的台商表示，除了反映兩岸航班、出入境PCR問題，也盼擴大小三通的適用範圍，方便兩岸往來。

夏立言此行除了赴北京外，預計也將前往南京、上海、武漢、重慶等地，不少上海當地的台商期待能夠藉此機會，反映台商的心聲以及相關問題。

今天上午，多位在上海的台商接受中央社訪問時均低調表示，「尚未收到夏立言訪陸相關安排」的消息，然而對此「樂觀其成」，期待能夠藉由交流，反映心聲。其中，兩岸人員往來便利性相關問題也會藉著這次機會表達。

多位台商均提到航班問題，由於目前不論是台灣或中國大陸，入境都已經不需要隔離，因此盼能夠逐漸恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前兩岸航班運量，同時航班增加也可望降低機票價格，減輕往來負擔。

另一方面，台商普遍希望兩岸小三通能逐漸恢復，並非僅限於設籍金馬的民眾。

戶籍設在金門的昆山漢邦企管顧問公司總經理李仁祥於農曆春節期間從昆山出發至廈門，再循「金馬地區民眾春節交通專案」返抵金門，最後搭機回到台灣。

他告訴中央社記者，雖然費時，但是整體的交通支出卻遠低於從上海直飛台灣，「過年期間上海飛往台北的單程機票就要人民幣8000元到1萬元（約新台幣3萬5000元到4萬4000元），然而若是走小三通，單程不到3000元」。

一名在福建福州從事運動用品製造業的台商表示，目前中國大陸疫情已經逐漸趨緩，加上台灣將取消中國大陸航班入境的唾液快篩，如果金馬小三通能夠擴大適用範圍，特別是對於華南地區的台商與民眾返台，將更加便利。

此外，目前往來兩岸的航班仍需準備48小時內核酸檢測（PCR）陰性證明。一名台商協會的幹部告訴中央社，不少台商都期望能夠取消這條規定，或是改以快篩陰性證明代替，減少複雜的手續與支出，「有機會的話也會反映」。

國民黨今天表示，夏立言將於8日率團訪陸，此行將拜會新任國台辦主任宋濤，同時也會關心在陸台灣民眾、反映基層民意、和大陸涉台人士交流。會在平等尊嚴的基礎上與陸方展開交流對話。

去年8月底夏立言也曾率團訪陸，據當時國民黨發布的新聞稿，除了和台商座談，了解台商關切的問題，也向陸方轉達民眾對軍演的不滿及擔憂、ECFA早收清單等議題看法。（編輯：李雅雯）1120206