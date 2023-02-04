春節小三通7日常態化執行 台商盼擴大開放對象

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）陸委會今天表示，春節小三通專案將於7日常態化執行，不過搭乘人員仍限定為金馬地區的民眾與陸配。對此，台商期盼應進一步擴大開放對象，不然對往來沒有幫助。

陸委會4日晚間發布新聞稿表示，行政院今天核可「金馬地區民眾春節交通專案」於7日常態化執行。搭乘旅客仍維持以金馬地區的民眾與陸配等為限。

台企聯常務副會長翟所領接受中央社訪問時指出，常態化仍只限於金馬地區的民眾與陸配，對往來難以有幫助。政府以前是以離島醫療資源量能不足停掉小三通，但只要規劃好動態路線，應不會有疫情問題，且中國大陸疫情現也平穩，剩下的應為「政治考量」。

他認為，應該進一步開放台灣本島的民眾也可搭乘小三通，才能讓台商往來兩岸得到便利。

翟所領表示，此前利用小三通春節專案返台的民眾人數已有限，因為符合開放對象條件的民眾不多。後續的常態化執行時間因不是農曆過年，恐怕會連小三通船隻的營運都出現問題，而無法維持下去。

兩岸維持近20年的小三通，因COVID-19疫情於2020年2月10日中斷。在前後任金門縣長極力爭取人道探親專船下，行政院院會於2022年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，實施日期為2023年1月7日到2月6日。

陸委會今天表示，從7日開始春節小三通的專案改為常態化執行，強調政府政策是在疫情可控的前提下，逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，進而舒緩台海的緊張情勢。（編輯：楊昇儒）1120204