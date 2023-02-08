夏立言訪陸 朱立倫：與新任涉台事務官員對話

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國民黨中常會8日在國民黨中央黨部舉行，黨主席朱立倫表示，土耳其強震造成嚴重災情，再次提醒對於危老都更的重要，希望中央的法令與地方的推動要以最大的決心、最快的速度來進行。中央社記者張皓安攝 112年2月8日

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨副主席夏立言今天訪問中國大陸，黨主席朱立倫說，這次訪問定位非常清楚，就是交流、對話，慰勉台商，重視民生的一次訪問；對於大陸涉台事務的新任官員，也透過這次訪問，彼此認識，交流對話。

國民黨副主席夏立言今天率團訪中，將拜會新任國台辦主任宋濤，夏立言表示，此行沒有任何政治目的，就是關懷民生、對話溝通，只要是台灣人關心的問題，都會在適當時候表達。

朱立倫下午在國民黨中常會上也說，夏立言這次出訪，秉持為民眾解決問題，為台灣民眾顧民生的立場，基礎站的非常穩定，民進黨不要想用任何政治語言，國民黨也沒有任何一絲一毫政治目的，只有為台灣好、為民眾好。

朱立倫強調，這次訪問定位非常清楚，就是交流、對話，慰勉台商，重視民生的一次訪問，將到北京、武漢、重慶、成都等城市進行交流，希望能了解台灣同胞所遇到的問題，而這次也也帶著台灣農漁民等各產業，在兩岸關係緊張中，所碰到需要解決的問題。

朱立倫指出，對於大陸涉台事務的新任官員，也希望能透過這次訪問，彼此認識，交流對話；國民黨最重視兩岸和平，堅定希望區域安全，這才能真正捍衛中華民國，是真正愛台灣，不會像民進黨，口說一套做一套，標準雙標，這次出訪再次希望為人民解決問題，民進黨不知為人民解決問題，只會抹紅、攻擊、造謠。

此外，針對土耳其發生強震，造成嚴重傷亡，朱立倫則說，國民黨在第一時間表達最高度關切與致哀，同時國民黨的執政縣市，如台北市、新北市、台中市等救難隊，第一時間都已經出發，後續需要任何支援，國民黨會全力協助。

朱立倫表示，對於地震造成嚴重災情，再次提醒大家，對於危老都更的重要，尤其建築的安全，是讓所有民眾最擔憂，因為這次土耳其大地震，看到非常多建築物倒塌，出現嚴重傷亡情況，這會讓民眾會產生疑問，像是台灣有這麼多老舊建築物，但都市更新、危老都更卻是如同牛步在進行。

朱立倫認為，不管中央的法令、各項限制、地方的推動，希望能用最大決心、最快速度，儘速推動危老都更，這是面對地震給予的重要警訊，也是國民黨特別重視的事情。（編輯：林興盟）1120208