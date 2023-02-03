CIA局長：習近平已令解放軍準備2027年之前侵台

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國中央情報局局長伯恩斯說，儘管俄羅斯軍隊在烏克蘭的表現很可能讓中國國家主席習近平更為清醒，但不應低估他的野心，且情報得知他已令解放軍準備在2027年之前侵略台灣。

路透社報導，伯恩斯（William Burns）今天在美國華盛頓的喬治城大學（Georgetown University）一場活動中致詞表示，美國「基於情報」得知習近平已命令解放軍準備在2027年之前對台灣採取侵略行動。

伯恩斯說道：「這不代表他已經決定在2027年發動侵略，或在任何其他一年；但這提醒大家他關注焦點和野心的嚴肅程度…根據我們在中央情報局（CIA）的評估，我不會低估習近平主席對台灣的野心。」

伯恩斯還提到，習近平很可能對於俄羅斯軍隊及其武器系統在烏克蘭「非常拙劣的表現」感到「驚訝與不安」，並嘗試從中學到教訓。

俄軍2022年2月底入侵烏克蘭之前不久，俄羅斯與中國才簽署「友好無止境」的合作協議。且在俄烏戰爭爆發後，俄國與西方的連結幾乎切斷，中俄的經濟聯繫又變得更興盛。

俄羅斯入侵烏克蘭，引發西方擔憂中國可能對台灣採取類似舉動。北京當局至今仍未出言譴責莫斯科在烏克蘭的軍事行動，但一直小心翼翼不對俄國提供可能引發西方制裁的直接物資支援，以免遭受俄國面臨的相同制裁。

伯恩斯表示：「我認為，低估（中俄）對這份夥伴關係的共同承諾是錯誤的。不過，這份友誼並不是完全沒有止境。」

伯恩斯還說，中國是美國目前面臨「最大的地緣政治挑戰」。

他指出，跟中國競爭的獨特之處在於規模，「這真的涵蓋幾乎所有領域，不僅是軍事、意識形態，還有經濟、科技，從網路空間到太空。這樣的全球性競爭，可能比美國跟蘇聯的競爭還更激烈」。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1120203