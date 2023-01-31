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美前印太司令戴維森訪台 曾評估中國2027年攻台

2023/1/31 17:38（1/31 18:19 更新）
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美國前印太司令部司令戴維森（圖）30日率團抵台，將晉見總統蔡英文，並就台海議題交換意見。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）
美國前印太司令部司令戴維森（圖）30日率團抵台，將晉見總統蔡英文，並就台海議題交換意見。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）
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（中央社東京31日綜合外電報導）美國前印太司令部司令戴維森30日率團抵台，將晉見總統蔡英文，並就台海議題交換意見。他近日重申，因北京不承諾放棄武統台灣，他仍堅持先前評估，即中國可能在2027年前攻台。

日本共同社報導，現年62歲的戴維森（Philip Davidson）在2021年卸下印太司令一職之前，曾於同年3月在聯邦參議院軍事委員會答詢時表示，中國是美國當下最大戰略威脅，正加速取代美國的國際地位，還說共軍攻台可能在未來10年、甚至是6年內發生。當時，這番言論掀起不少波瀾。

針對中國國家主席習近平去年10月在20大的談話中說，北京在台灣問題上「絕不承諾放棄使用武力」，戴維森近日受訪時表示，習近平的聲明是個「訊號，證明我在2021年春季的評估至今仍然適用」。

戴維森回憶他在2021年的評論時也提到，台海「任何潛在衝突」都將包括大規模網路攻擊、大規模飛彈攻擊、對台灣的封鎖，也可能奪取外島，並發動全面進攻。

在華府智庫「笹川和平基金會」（Sasakawa Peace Foundation）擔任顧問委員會成員的戴維森還說，考量到進攻和防禦行動的「範圍和規模」，以及台灣衝突地點，台灣問題也應被視為日本的「擔憂」。

戴維森約1週前在東京接受採訪時，也對日本最近決定發展遠程打擊能力並大幅增加國防開支表示歡迎，稱這是日本自衛隊成立60餘年來「影響最深遠的變化」。他也表態支持東京採購美製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的計畫，並稱這是讓日軍獲得反擊能力的「最快方式」。

據美國國防部官方網站，退役海軍上將戴維森是印太司令部第25任司令。

他於2018年5月30日接任這項職位前，曾擔任美國海軍艦隊司令部（U.S. Fleet Forces Command）/美國海軍北方司令部（Naval Forces U.S. Northern Command）司令。

他也曾任第6艦隊（6th Fleet）司令和北大西洋公約組織（NATO）海軍打擊與支援部隊（Naval Striking and Support Forces）司令，以及美國海軍歐洲和非洲區域副司令。

戴維森出身密蘇里州聖路易市（St. Louis），1982年畢業於美國海軍軍官學校（U.S. Naval Academy）。他擅長水面作戰，曾在全球各地部署的巡防艦、驅逐艦、巡洋艦和航空母艦服役。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1120131

#印太司令部
#戴維森
#台海
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