美中因台爆衝突憂慮加深 華府擴大在菲軍事部署

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圖為美國國防部長奧斯汀（右）2日會見菲律賓總統小馬可仕（左）。（圖取自twitter.com/pcogovph）

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（中央社馬尼拉2日綜合外電報導）美國與菲律賓今天宣布，華府將擴大美軍在菲國的軍事部署，增加美方在另外4座基地進出權限，並重申美中若就台灣議題發生衝突，這個東南亞國家扮演著重要戰略夥伴角色。

「紐約時報」報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1月31日抵達菲律賓，並在訪問期間做出上述宣布。最新協議將允許華府在菲律賓控制的共9座軍事基地中部署軍事設備、輪調軍力。

法新社報導，兩國國防部官員在聯合聲明中指出：「菲律賓和美國自豪地宣布，兩國計劃加速全面實施『加強國防合作協議』（EDCA），並同意在菲國戰略地區指定4個新的『協議位置』（Agreed Locations）。」

一位高階菲國官員稍早告訴法新社，美軍還有可能新增第5處基地的進入權限，協商工作仍在進行中。

美菲擁有數十年的安全同盟關係，包括一項共同防禦條約以及2014年的加強國防合作協議，後者允許美軍進入菲律賓5個軍事基地，包括靠近有爭議水域的基地。

中國武力犯台的可能性讓整個區域日益不安。美國與日本、韓國、菲律賓、澳洲與泰國這5個在亞洲的條約盟國中，菲律賓地理位置與台灣最近，最北端陸地呂宋（Luzon）僅約200公里之遙。

美國官員表示，若發生台灣遭遇攻擊的情況，取得菲律賓最北端島嶼出入權限在抗衡中國上至關重要。

新增的4個基地地點尚未公開，但根據外界廣泛的報導，新增地點大多位於呂宋島。美國在呂宋島已有兩地的出入管道。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120202