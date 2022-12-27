著眼台灣有事 日本擬在與那國島部署飛彈部隊

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日本擬在離台灣最近的與那國島上部署飛彈部隊。圖為日本陸上自衛隊與那國駐屯地。（共同社）

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（中央社東京27日綜合外電報導）日媒報導，著眼「台灣有事」（台灣發生事態），日本政府防衛省正檢討在離台灣最近的日本與那國島上部署飛彈部隊，為中國一旦武力犯台預做準備，強化日本西南群島防衛能力。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露，防衛省正檢討擴大陸上自衛隊在與那國駐屯地規模，增加部署地對空飛彈部隊。

與那國駐屯地位於日本沖繩縣與那國島，防衛省著眼「台灣有事」，如果在這個離台灣僅約110公里的島上部署飛彈部隊的話，將可更進一步強化日本西南地區防衛體制。

預想未來在與那國島增派部隊，防衛省將取得與那國駐屯地東側約18萬平方公尺用地，用來興建營舍、彈藥庫及靶場等設施。這筆用地取得經費，防衛省已編列進2023年度預算案中。

防衛省2016年在與那國島開設駐屯地，部署海岸監視隊負責監控日本周邊艦艇及航機活動，接下來也將在島上新成軍電戰部隊。

與那國町長糸數健一對部署飛彈部隊表示理解說，中央政府有必要明確宣示連與那國這個小島都必須保護的想法，不過，對於增設部隊感到不安的町民，「中央政府也應該負起責任說明」。

朝日電視台同樣報導，防衛省正檢討在離台灣最近的自衛隊據點、與那國駐屯地部署飛彈部隊。防衛省此舉是為中國一旦武力犯台預做準備，意圖強化日本西南群島防衛能力。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111227