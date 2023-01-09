因應中國威脅 美和日菲整合指揮架構加強防務合作

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）駐日美軍陸戰隊指揮官告訴英國金融時報，華府及其亞洲盟友正準備因應可能與中國爆發的衝突，像是因台灣發生戰爭，美國和日本武裝部隊正迅速整合指揮結構並提升聯合作戰能力。

美軍陸戰隊第3遠征軍（III Marine Expeditionary Force）指揮官畢爾曼中將（Lieutenant General James Bierman）告訴英國金融時報（Financial Times），過去一年，美日武裝部隊針對戰時保衛領土展開的任務次數，「呈指數型增長」。

畢爾曼說，美國及其亞洲盟友正在效仿西方國家支持烏克蘭抵禦俄羅斯的方式，為中國入侵台灣等情況進行準備。

畢爾曼指出：「我們援烏何以能取得成功？很大一部分是因為2014和2015年俄國展開侵略後，我們認真地為未來的衝突做準備：提供烏克蘭人培訓、預先部署物資、確定可進行支援以持續作戰的地點。」

「我們稱之為戰場設置。我們正在日本、菲律賓和其他地方進行戰場設置。」

北京近年來大幅提高在台灣週邊演習的規模和複雜性，畢爾曼罕見不避諱將烏克蘭戰爭和台海可能的衝突相比。面對日益專斷的中國，日本和菲律賓紛紛強化與美國的防務合作。

美日外交與國防部長「2加2」安全會談11日將在華府登場，雙方將討論強化結盟。美國總統拜登和日本首相岸田文雄13日也將在華府舉行峰會。

美軍陸戰隊第3遠征軍是陸戰隊唯一常駐海外的危機反應部隊，部署在日本和台灣中間的沖繩。這支部隊是美軍陸戰隊全面改革的核心，目標是改變在中東打擊叛亂的重點，轉而設置精於在東亞和西太平洋的島嶼和海峽快速秘密行動的小型部隊，以反制北京的「反介入/區域拒止」戰略（anti-access/area-denial）。

畢爾曼指出，要實現這一戰略，盟友更緊密結合至關重要。在最近一系列演習中，美軍陸戰隊首次建立雙邊地面戰術協調中心，而不只是與盟國的指揮所相互聯繫。

另一個深入合作的跡象是，日本特定軍事單位已被指定為與美軍第3陸戰隊遠征軍、海軍和空軍單位一起的「防區內部隊」（stand-in force）一環。

畢爾曼指出，不同於過去日本軍事單位輪番與美軍合作的方式，負責作戰計畫的盟軍單位開始形成「常設利益共同體」。

他說，美軍關注中國在台周遭的侵略行為，但人民解放軍不應被視為「巨人」。

畢爾曼說，中國如果要侵台，從他們所要採取作戰行動的複雜性和規模來看，都會出現跡象和警訊，在地理位置上或時間上也會有特定徵兆，可使美國和盟邦擺出迎戰態勢和做最充足準備。

在這些準備中，菲律賓除現在讓美軍可進出的5個基地外，還打算允許美軍在另外5個基地預先部署武器和其他物資。

畢爾曼指出，有了可借力使力的據點，有了作戰的基地，將可在不同的作戰計畫中握有龐大優勢。

「當我們與中國對手對峙時，他們握有發令槍，也可能具備發動敵意行動的能力，但我們可以找出必須掌控、確保、捍衛及利用的決定性關鍵領域。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120109