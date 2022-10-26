菲美同盟深化 菲律賓學者：北京將密切關注

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（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）美國駐菲大使卡爾森今天說，美菲兩國「幾個月內」將舉行戰略對話及外長和防長會談。菲國學者認為，北京將密切關注菲美同盟深化，馬尼拉如何平衡對中及對美關係非常重要。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月底上任後，菲美同盟持續深化。菲律賓星報（Philippine Star）報導，卡爾森（MaryKay Carlson）今天出席一場論壇時說，華府和馬尼拉「幾個月內」將舉行雙邊戰略對話及外交和國防部長「2加2會談」。

她表示：「這些會談代表著我們重申對同盟共同遠景的重要機會，並提供平台以探索我們可以促使同盟現代化，以因應現今地區安全利益面臨的複雜挑戰。」

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約（MDT），兩國同盟至今屆滿71年。

菲國外長馬納羅（Enrique A. Manalo）在同場論壇中說，過去一年裡，菲美政府致力於「以平等的主權夥伴身份，尋求更緊密的合作」。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）接受中央社訪問表示，針對菲美同盟加溫，北京將密切關注事態發展，尤其是近來有報導指菲美兩國正討論增加美軍能使用的菲律賓基地數量，以因應南海或台灣海峽可能的突發事件。

菲美兩國於2014年4月簽署加強國防合作協議（EDCA），允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建軍事設施。

畢特洛認為，影響菲中關係的最大分歧點將是美國是否要求在菲律賓部署類似在韓國的「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）。

他表示，對馬尼拉來說，維持菲美同盟安全合作，繼續得到華府對菲國軍隊現代化及在南海議題的外交支持非常重要，但在此同時，「不要過度敵對我們最大的貿易夥伴（中國），確保我們的同盟活動不被中國視為針對他們在南海的人工島礁或針對中國大陸也很重要」。

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畢特洛說，在小馬可仕任內，菲美軍事演習和與日本、韓國、澳洲等盟友的聯合演習數量將增加，若美國增加在菲國駐軍及使用菲國基地數量，也將使菲中兩國關係更複雜，「我們將處於進退兩難的困境」。

畢特洛認為，中國國家主席習近平進入第3任任期意味著美中競逐將加劇，南海或台海發生突發事件的可能性也越來越高，如何平衡對中、對美關係，避免捲入衝突，將是小馬可仕面臨的重大挑戰。（編輯：高照芬）1111026