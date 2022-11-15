同盟深化 2023年起美軍在菲國3基地興建設施

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓國防部今天宣布，美國明年起將斥資6650萬美元（約新台幣20.65億元），展開「加強國防合作協議」（EDCA）下在3個菲國軍事基地興建設施的計畫。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）預定11月下旬訪問菲國，重申和強化美菲同盟。

賀錦麗到訪前，菲律賓國防部發布新聞稿表示，菲美兩國商定，美軍明年起將在馬尼拉北方的巴塞（Cesar Basa）空軍基地、呂宋島中部的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營和菲國南部民答那峨島的倫比亞（Lumbia）空軍基地開始建設訓練設施、倉儲和其他設施。

「加強國防合作協議」開放美軍使用地點另有巴拉旺省（Palawan）的包蒂斯塔（Antonio Bautista）空軍基地及菲國中部的艾布恩（Mactan Benito Ebuen）空軍基地。目前尚未公布美軍在這2地是否有建設計畫。

馬尼拉與華府於2014年4月簽署「加強國防合作協議」，允許美方安排更多官兵輪駐菲律賓，共用菲國軍事基地，興建軍事設施。

但菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年上任後採「親中遠美」外交政策，「加強國防合作協議」停擺。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月底就職後菲美關係回溫，不僅恢復各項軍事交流，強度和頻率也增加。

菲律賓新聞社（PNA）報導，菲國參謀總長巴卡洛（Bartolome Vicente Bacarro）昨天說，美國希望在「加強國防合作協議」現有的基地外，新增5個菲國軍事基地供美軍使用，但馬尼拉當局尚未同意。

巴卡洛說，美方提出的基地包括呂宋島北端卡加延省（Cagayan）2個地點，還有巴拉旺省、呂宋島中部三描禮士省（Zambales）和呂宋島東北部伊薩貝拉省（Isabela）各一個地點。

卡加延省和伊薩貝拉省都鄰近台灣。菲美兩國3月選定卡加延省為年度大型「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演地點之一曾引發關注。

另外，曾是美軍最大海外基地之一的蘇比克灣就位於三描禮士省。巴拉旺省則鄰近菲律賓、中國、台灣、越南等各方聲索的南海爭議海域。

菲律賓國防部表示，為加速落實菲美「加強國防合作協議」，國防部致力在目前的5個地點強化、修復現有的基礎設施，建設新的基礎設施，並研究其他新地點以建立更可靠的兩國共同防禦態勢。

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新聞稿表示，國防部將聚焦於規劃聯合行動，以共同防禦條約（MDT）為基礎的各項菲美軍事協議為依據，發展菲國自身和菲美聯合軍力以應對當前的安全挑戰。隨著美軍在3個菲國基地展開建設，國防部希望也能完成其他懸而未決的計畫。

菲美共同防禦條約於1951年簽署，兩國承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，將共同採取行動因應危險。（編輯：韋樞）1111115