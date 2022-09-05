菲駐美大使：若台海爆衝突 美軍可使用菲律賓基地

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（中央社華盛頓/馬尼拉5日綜合外電報導）菲律賓駐美大使表示，若台海爆發衝突牽動菲國自身安全與重要性時，馬尼拉願讓美軍使用菲國的軍事基地。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）是新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的親戚，對菲國新政府的外交與安全政策極具影響力。但他也對美中緊張表達擔憂。

羅慕德斯近期接受日經亞洲訪問時說：「無人樂見發生任何衝突或戰爭，我們希望美中兩國透過更多對話來緩解緊張局勢，然後試著解決所有問題，因為這攸關我們所在的地區。」

小馬可仕上台後已釋出信號顯示他將有別於前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的親中立場。他在7月間首次國情咨文時說：「只要涉及讓渡菲國領土給外國的議程，哪怕只有一吋土地，我都不會主持。」

羅慕德斯還說馬尼拉正與華府討論增加美軍能使用的菲國基地數量，額外供美軍使用的基地中至少有一座海軍基地，「菲國軍方與美軍都在檢視可用區域」。

美菲2014年4月簽署「加強國防合作協議」（EDCA），允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐、共用菲國軍事基地，協議效期10年。目前美軍在菲國基地執行彈藥、燃料和醫療用品維繫等作業及備便自然災害應對。協議還規劃建設、升級相關存儲基礎設施，但進度在杜特蒂任內緩慢。

被問到落實擴大軍事合作的時間表時，羅慕德斯說「希望能在3年內，所有已確認的地點都能上路運作」。

印度的新聞網WION認為，由於菲國也是南海主權聲索方，擴大讓美軍使用菲國基地也是馬尼拉出於自身利益動機。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）已於美東時間9月1日與菲律賓候任防長佛斯蒂諾（Jose Faustino, Jr.）通過電話，雙方表示將深化美菲「軍隊互訪協定」和「加強國防合作協議」的合作。（譯者：陳亦偉）1110905