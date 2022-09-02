美菲防長通話：深化國防合作應對地區新挑戰

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）華府時間1日與菲律賓候任防長佛斯蒂諾（Jose Faustino, Jr.）通電話，雙方表示將深化美菲「軍隊互訪協定」和「加強國防合作協議」的合作。圖為奧斯汀於2021年7月30日訪問馬尼拉。（菲律賓外國記者協會提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年9月2日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）美國國防部長奧斯汀當地時間1日與菲律賓候任防長佛斯蒂諾通電話，雙方表示將深化美菲「軍隊互訪協定」和「加強國防合作協議」的合作，以應對新出現的挑戰。

美菲軍隊互訪協定（VFA）提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。

菲美兩國於2014年4月簽署「加強國防合作協議」（EDCA），允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建軍事設施，效期10年。

根據美國國防部新聞稿，奧斯汀（Lloyd J. Austin III）華府時間1日與佛斯蒂諾（Jose Faustino, Jr.）通電話。

佛斯蒂諾目前為菲律賓國防部高級副部長和主管官員，預計11月13日接任國防部長。

新聞稿表示，奧斯汀與佛斯蒂諾在電話中討論同盟關係進一步與時俱進和強化美菲同盟的機會。

兩人重申美菲同盟的重要性，尤其在印太地區形勢不斷變化下。奧斯汀表示美國對菲律賓安全的承諾堅若磐石，對共同防禦條約（MDT）的承諾延伸到菲律賓在南海的軍隊、公務船舶和飛機。兩人也同意持續美菲兩國在南海密切的行動協調（operational coordination）。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）8月6日說，馬尼拉當局認為菲美兩國在南海「可以聯合巡邏，這在共同防禦條約範疇內」。

美菲共同防禦條約承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

另外，奧斯汀與佛斯蒂諾指出，強化美菲同盟態勢以應對地區新挑戰的重要性，包括深化「軍隊互訪協定」和「加強國防合作協議」下的合作。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）8月15日說，菲律賓地理位置非常關鍵，「這就是為什麼美國知道我們的協議包括共同防禦條約和軍隊互訪協定，現在比過去任何時候都更加重要」。

針對台海情勢緊張是否將加速菲美「加強國防合作協議」進展，羅慕德斯當時說，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在俄烏戰爭爆發後，曾要他告知美國總統拜登（Joe Biden），若戰事蔓延到這個區域，馬尼拉將開放美方「運用我們擁有的任何設施」。

羅慕德斯認為，美方可能需要運用菲國的設施以降低台海緊張局勢與活動。

羅慕德斯也表示，他認為未來幾年內，「我們可能看到『加強國防合作協議』的更多進展」。（編輯：陳惠珍）1110902