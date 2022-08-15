菲駐美大使：台海若開戰 馬尼拉將與美國同盟

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓駐美大使羅慕德斯今天說，雖然菲美兩國存在共同防禦條約，美國若捲入台灣海峽爭端，馬尼拉不一定會被迫參與其中；但若爆發大規模戰爭，「我們將與美國同盟」。

羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）今天參加菲律賓外國記者協會線上論壇，接受媒體提問。他表示，雖然菲美兩國存在共同防禦條約（MDT），美國若捲入台海爭端，「我們不一定會被迫參與其中」。

羅慕德斯說，菲美共同防禦條約主要涉及「我們的責任區域，實際上是西菲律賓海和周邊區域」。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

不過，他表示，若情勢升級，「爆發一場我們絕對希望永遠不會發生的大規模戰爭（major war），我們將與美國同盟，就像我們在第二次世界大戰跟他們同盟一樣」。

羅慕德斯說，身為可靠的盟友，菲律賓已準備好為菲美同盟「盡我們的一份力量」。「但我們希望敦促我們的友邦、我們的盟國繼續保持最大的克制，因為我們都知道這些事情（局勢升級）會帶來什麼。」

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

羅慕德斯說，菲律賓地理位置非常關鍵，「這就是為什麼美國知道我們的協議，包括共同防禦條約和軍隊互訪協定（VFA），現在比過去任何時候都更加重要」。

媒體問到，台海情勢緊張是否將加速菲美「加強國防合作協議」（EDCA）進展。菲美兩國於2014年簽署EDCA，允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建、放置軍事設施、器材、軍機與軍艦，效期10年。

羅慕德斯說，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在俄烏戰爭爆發後，曾要他告知美國總統拜登，若戰事蔓延到這個區域，馬尼拉當局將開放美方「運用我們擁有的任何設施」。他認為，美方可能需要運用菲國的設施以降低台海緊張局勢與活動。

羅慕德斯表示，馬尼拉持續推進菲美「加強國防合作協議」，「我認為未來幾年內我們可能看到該協議的更多進展」。

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另一方面，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預計9月前往紐約，在聯合國大會發言。羅慕德斯說，這將是小馬可仕首次在聯合國發言，「基本上是向全球和西方世界介紹他自己」；小馬可仕也計劃與多位國家元首舉行場邊會談，並會見商業團體盼促使他們赴菲投資。

他表示，菲律賓駐美使館希望盡快安排小馬可仕赴華府與拜登會面。菲國國防部候任部長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）也計劃在幾個月內前往華府，與美方討論南海聯合巡邏和菲國軍隊現代化等議題。（編輯：高照芬）1110815