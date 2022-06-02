小馬可仕外交政策求美中平衡 涉南海利益挑戰大

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菲律賓總統當選人小馬可仕（右）5月23日在競選辦公室會見美國駐菲代辦瓦里亞瓦（Heather Variava，左），討論菲美軍隊互訪協定和氣候變遷等議題。（小馬可仕競選辦公室提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年6月2日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉特稿）菲律賓總統當選人小馬可仕近日表示上任後將持續與北京接觸，但維持菲美盟友關係並堅持南海仲裁。但南海議題涉及主權利益，菲中如何避免擦槍走火，將是菲國新政府一大挑戰。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於6月30日就職。他近日在競選總部接連會見日本、韓國、印度、美國、英國、新加坡、歐洲聯盟和法國駐菲大使或代表，討論與各國雙邊關係、安全與經貿合作等議題。

針對上任後的對外關係，小馬可仕5月下旬接受菲國媒體聯訪時說：「正如大使們到訪時我告訴他們的，不僅在經濟上，且在地緣政治上，隨著我們擺脫疫情和大流行帶來的危機，我們必須發展同盟和夥伴關係。」

他表示：「我們必須做到獨立的外交政策，跟每個國家做朋友。這是唯一的出路。」

小馬可仕說，他上任後，菲中須持續雙邊接觸與溝通，「我們必須當個好鄰居，我們也請他們成為我們的好鄰居」。至於菲美關係，將奠基於「我們與美國的傳統關係，這種關係對我們雙方都非常穩固和有利」。

他表示：「我們必須（在美中間）保持這種平衡。」

小馬可仕說，將卸任的總統杜特蒂對美國採取「有點非傳統（unorthodox）的做法。但平衡是重點，我們對這點意見一致」。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年上台後一改馬尼拉歷來的親美立場，改走「親中遠美」路線。

杜特蒂不僅5度訪問中國，還於2020年宣布將退出菲美軍隊互訪協定（VFA），一年多後才收回廢止協定的計畫。菲美同盟間最重要的年度大型軍事演習「肩並肩」（Balikatan）規模也一度大幅縮水。

VFA提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。

根據小馬可仕現階段發言，未來菲美關係預計較杜特蒂在位時緊密。針對南海仲裁，小馬可仕也說：「我們將利用它持續主張我們的領土權利。」明顯與杜特蒂政府擱置爭議以修補菲中關係的態度不同。

海牙常設仲裁法院於2016年7月公布南海裁決，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

值得注意的是，杜特蒂政府藉由擱置爭議，尋求與北京合作開發南海、發展經貿交流。小馬可仕上台後，菲美軍事合作若轉為熱絡，且馬尼拉當局對南海主權態度更強硬，菲中關係是否可能惡化，甚至在南海擦槍走火。

中國智庫「經士智庫」5月25日舉辦線上論壇，討論杜特蒂政府中菲關係與政治遺產。

中國駐菲大使館前武官、經士智庫副總裁王先云在論壇中說，新總統上任後，中方將「完全尊重」菲律賓獨立自主的外交政策，但若馬尼拉與其他國家的合作損害了中國的國家利益，「很有可能被認為（對中國）懷有敵意」。

他表示，隨著美國準備好遏制中國，「南海不會平靜。希望這裡的友人和菲律賓學術界的其他朋友了解，對這個國家最大的利益是什麼」。

有與會者提問，新加坡總理李顯龍近日表示，東南亞國家協會（ASEAN）不應在中美強權間選邊站，菲律賓在當前局勢下應該怎麼做。

中國官方智庫南海研究院創始院長吳士存說，美國正加強與一些東協國家的安全合作，7個東協國家也已加入美國主導的印太經濟架構（IPEF）。在他看來，東協做為一個區域組織，未來很難在政治和經濟上保持中立。

吳士存說，菲律賓身為美國盟友，必須與中美兩國打交道，避免在南海議題上重蹈上屆總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）覆轍。

艾奎諾三世任內，菲中於2012年發生黃岩島對峙，中國奪下黃岩島控制權。馬尼拉當局同年將呂宋海、中業島所在的自由群島（KIG）周邊水域及黃岩島海域，命名為「西菲律賓海」以宣示主權，隔年更向海牙常設仲裁法院提出南海仲裁案。

吳士存表示，菲律賓處理對中及對美關係具有挑戰性，應非常謹慎。「真的不選邊站，這很重要。」

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南海議題涉及菲律賓、中國、台灣、越南等各聲索方利益。杜特蒂任內，馬尼拉和北京仍持續在南海發生爭端；小馬可仕才剛當選，又傳出中國海警船3月曾騷擾當時進行台菲聯合海洋任務的台灣勵進研究船。

截至去年11月，杜特蒂政府累計向北京提出231次外交抗議，顯然菲律賓的綏靖政策並未停止中國南海擴張腳步。小馬可仕改弦易轍在美中間求取平衡，能否使北京有所忌憚，換取馬尼拉期盼的經濟及共同開發利益，各方拭目以待。（編輯：韋樞）1110602