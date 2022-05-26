菲律賓通膨與政府負債嚴重 小馬可仕首要挑戰

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菲律賓參議院議長索托（左2）和眾議院議長費拉斯柯（Lord Allan Velasco）（前右2）25日正式宣布小馬可仕（前中）當選第17屆總統。（小馬可仕競選團隊提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年5月26日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）菲律賓國會昨天宣布小馬可仕當選第17屆總統。有國會議員認為，通貨膨脹將是他上任後的首要任務；政府負債創新高之下，小馬可仕如何帶領菲國走向經濟復甦也受矚目。

經過票數審查，菲律賓國會昨天正式宣布前獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女薩拉（Sara Duterte）當選正副總統。兩人將於6月30日就職。

眾議院歲入委員會主席薩爾斯達（Joey Salceda）23日接受GMA新聞台訪問時說，小馬可仕上任後100天必須處理的首要議題包括通貨膨脹、大規模農產品走私、能源短缺和馬尼拉都會區交通壅塞問題。

薩爾斯達說，農產品走私不僅讓菲國窮人和農民受害，也影響菲律賓國內的生物安全。

自中國走私到菲律賓的蔬菜近來成為菲國參眾兩院關注議題。菲律賓大學地質與環境科學研究所教授大衛（Carlos Primo David）20日在一場新書發表會表示，2020年進口到菲律賓的大蒜和洋蔥總價達4040萬美元（約新台幣11.94億元），其中大部分來自中國。

大衛說，受生產規模影響，向中國農民購買大蒜和洋蔥只需每公斤37.5披索（約新台幣21.19元）和9.9披索，但菲律賓農民要賣到87.3披索和39.7披索，價差太大，根本無法競爭。

不過，農業部助理部長拉希斯特（Federico Laciste Jr.）3月下旬在參議院聽證會表示，菲律賓只允許中國水果進口，並未開放蔬菜進口，因此從中國進入菲律賓的蔬菜必定是走私。

即將卸任的社會經濟規劃部長蔡榮富（Karl Kendrick Chua）說，新政府當務之急是解決通貨膨脹，尤其是對人們影響最大的食品價格攀升問題。

菲律賓第1季經濟成長率8.3%，高於預期。但受食品及能源價格高漲影響，4月通膨率4.9%，創下2019年1月以來新高。

馬尼拉時報報導，小馬可仕23日說，希望下屆國會將經濟振興方案列為優先推動的法案之一。另外，針對編列中的明年中央政府預算，他計劃將部分公共支出「從非投資支出轉移到投資支出」，以振興經濟。

小馬可仕的表弟、眾議院多數黨領袖羅慕德斯（Martin Romualdez）19日表示，下屆國會計劃通過新經濟振興方案「國家，再次崛起」（Bayan Bangon Muli），並延後原訂於12月舉行的「巴朗蓋」基層官員選舉，將省下的80億披索用於經濟振興措施。

菲律賓的巴朗蓋（barangay）相當於台灣的村或里。

在疫情和經濟復甦雙重考驗下，截至3月底，菲國中央政府未償債務達12.68兆披索，較一年前高出17.7%，創歷史新高。

小馬可仕說，雖然今年預算多半已撥給各政府部門，但還沒有全部花完，因此他6月底上任後「還有一些喘息空間」。

雖然新政府一上台就面臨找尋新財源的挑戰，小馬可仕說，不希望透過出售政府資產來籌集資金償還債務。「我向來對出售政府資產非常謹慎。原則上，我傾向不要。」（編輯：郭中翰）1110526

菲律賓國會25日宣布小馬可仕（左）和總統杜特蒂長女薩拉（右）當選正副總統。兩人將於6月30日就職。（小馬可仕競選團隊提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年5月26日