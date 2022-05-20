菲律賓是否延續獨立外交獲關注 學者籲捍衛南海主權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

菲律賓智庫Stratbase ADRi 20日舉行「超越危機：下任總統的戰略議程」新書發表會，向篤定當選菲律賓總統的小馬可仕提出政策建言。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電）中國國家主席習近平18日與篤定當選菲律賓總統的小馬可仕通電話時說，希望菲方繼續奉行獨立自主外交政策。菲國學者則呼籲小馬可仕強化菲美同盟與對話，以捍衛南海主權。

美國總統拜登和習近平近日分別與小馬可仕（Bongbong Marcos）通電話，祝賀他當選菲國總統。

拜登在電話中說，期待持續強化美菲同盟。習近平則一方面打經濟牌，表示「中方將一如既往向菲律賓經濟社會發展提供積極支持和幫助」；一方面就地區情勢表示，「中方願同菲方就重大國際和地區問題加強戰略溝通和協調」，希望馬尼拉當局繼續奉行獨立外交政策。

菲律賓智庫Stratbase ADRi今天舉行「超越危機：下任總統的戰略議程」新書發表會，向小馬可仕提出政策建言。

政治分析家曼希特（Victor Manhit）說，根據總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年9月說法，他的獨立外交政策基於3項原則：外交政策與美國分離、改善菲中關係及與俄羅斯、日本、印度等非傳統夥伴改善關係。

他表示，在「親中遠美」的獨立外交政策下，杜特蒂政府聚焦於經濟讓步、北京「一帶一路」倡議可能帶來的利益，以及向中國爭取優惠貸款以資助馬尼拉的「建設、建設再建設」（Build, Build, Build）基礎設施計畫。

不過，曼希特說，北京資助的重大計畫包括契科河（Chico River）灌溉計畫、中國能源建設集團（CEEC）預定在馬尼拉以東建造的卡里瓦水庫（Kaliwa Dam）及中國通信建設集團（CITCC）在馬尼拉都會區和杜特蒂家鄉納卯市（Davao）安裝監控系統的計畫，由於涉及環保、貪污、資金短缺、民間反對等問題，至今都沒有顯著進展。

菲律賓統計署數據顯示，去年12月菲國主要出口市場中，美國、中國、香港位居前3位，台灣位居第9位；進口市場前3名分別為中國、韓國、日本，台灣位居第8位。

曼希特建議新政府善加運用現有的經濟夥伴關係，並積極參與區域經貿合作計畫，以促進疫後經濟復甦。

菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）說，新政府應將有限的資源投注於建立海空戰力，以發展可靠的防禦能力。菲國海空軍在陸軍支援下，應針對對抗更強大的南海強權訓練聯合不對稱作戰能力。

不過，他表示，菲國軍隊現代化的主要障礙之一是軍事預算不足。在85%軍事預算用於人事開支下，幾乎沒有餘裕可採購現代化裝備。

狄卡斯楚說，要達到軍隊現代化，軍事預算至少須提高到國內生產毛額（GDP）的2%，同時將人事開支減少到軍事預算的50%，才有足夠預算用於採購先進武器。

狄卡斯楚呼籲小馬可仕強化菲美同盟與對話，以捍衛南海主權。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，加強國防合作協議（EDCA）首要目標是讓華府可藉由在菲律賓各地的基地強化軍事建設，以加強戰力對抗北京在南海擴張。因此，新政府應全面落實「加強國防合作協議」，讓美國在雙方同意的菲國基地建造必要的軍事設備，以達到預期目標。

菲美兩國於2014年4月簽署EDCA，允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建、放置軍事設施、器材、軍機與軍艦，效期10年。（編輯：黃自強）1110520