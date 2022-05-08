菲律賓大選9日登場 馬可仕家族能否重掌大位受矚

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菲律賓總統大選明天登場，前獨裁統治者馬可仕獨子小馬可仕挾社群媒體高人氣，以56%民調支持率壓倒性領先。圖為小馬可仕7日在選前最後一場造勢大會發表演說。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月8日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）菲律賓總統大選明天登場，前獨裁統治者馬可仕獨子小馬可仕今年挾社群媒體高人氣，以56%民調支持率壓倒性領先，若能順利當選，將是馬可仕家族時隔36年重掌總統大位。

菲律賓明天舉行全國大選，選出正副總統、參眾議員、地方官員等1萬8180個席次。

根據菲律賓選舉委員會資料，本屆選舉有6574萬5529名民眾完成選民登記，創下新高。投票所明天上午6時開門，投票時間持續到晚上7時，以因應大量選民投票。

由於菲國島嶼眾多，計票與數據傳送耗時，根據往年經驗，明天晚上總統當選人不會馬上出爐，最快要到10日大選結果才會大致底定。

菲律賓選制特殊之處在於正副總統直接民選。總統任期6年，不得連任，副總統連選得連任一次。

今年大選之所以備受矚目，主要由於呼聲最高的正副總統競選搭檔，分別來自菲律賓兩大政治家族：家族勢力位於菲國北端北伊羅科斯省（Ilocos Norte）的小馬可仕（Bongbong Marcos），及家族把持南部納卯市（Davao）的現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）。

小馬可仕和薩拉在本屆大選組成聯合陣營（UniTeam），被認為是菲國南北兩大政治家族強強聯手，以團結、延續杜特蒂施政和帶領菲律賓重返馬可仕時期經濟發展與國家榮耀為號召，廣獲中下層選民支持。

與之對應的是，反對派領袖、副總統羅貝多（Leni Robredo）反對杜特蒂掃毒戰、贊成同性伴侶民事結合（civil unions），主張維護菲律賓在南海主權，要求北京承認2016年南海仲裁，支持者多為知識分子、同志社群和左派團體。

菲律賓是天主教國家，教會反對同性婚姻，國會推動法案也以「民事結合」取代「同性婚姻」一詞。

選前最新民調顯示，小馬可仕獲過半選民青睞，羅貝多民調支持率僅23%。若小馬可仕順利當選，代表菲國民眾1986年人民力量革命不流血推翻馬可仕政權後，馬可仕家族再度重掌中央大權。

一般認為，即使小馬可仕當選，菲律賓不會重回馬可仕時期戒嚴專政統治，但小馬可仕在選戰期間拒絕參加總統候選人辯論、迴避接受多數媒體訪問，也引發憂慮，擔心小馬可仕在新聞和言論自由方面，可能走回馬可仕老路。（編輯：韋樞）1110508