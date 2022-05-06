前總統之子對上人權律師 菲總統大選重演副手對決

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菲律賓總統大選5月9日登場，由小馬可仕對上現任副總統羅貝多。（中央社製圖）

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（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）菲律賓總統大選5月9日登場將重演2016年副總統選舉對決：由菲國已故獨裁總統馬可仕（Ferdinand Marcos）之子小馬可仕，對上當年以些微差距勝出的人權律師現任副總統羅貝多。

路透社報導，在距離投票日倒數幾天，民調顯示小馬可仕（Bongbong Marcos）支持度遙遙領先羅貝多（Leni Robredo），使得他有很大機會替自己當年敗選復仇。

菲律賓退休政治學教授李維拉（Temario Rivera）表示：「選舉結果很少是由理性思考和仔細檢視候選人公開紀錄來決定，而是會牽涉許多情緒，這也是為何選民最能接受的論述通常具有決定性。」

64歲的小馬可仕擁有神似父親的中低嗓音，他在整個競選過程主打單一訴求：團結。他的發言人表示：「小馬可仕將成為所有菲律賓人的總統，無論你的政治傾向、種族或信仰。」

小馬可仕在選戰期間一路維持領先，且大多時候避免跟主要競爭對手辯論。若小馬可仕贏得勝利，將達成外界曾認為難以想像的家族名聲重建：因為36年前，是菲律賓「人民力量」推翻他的父親，迫使他的家庭流亡海外。

57歲的羅貝多則稱1986年那場人民起義帶給她政治覺醒，並有信心自己能再次擊敗小馬可仕。她的競選訴求主要承諾打造廉潔透明政府，最近幾週她的造勢活動人數眾多，聲勢看漲。

羅貝多是這次菲律賓總統選舉所有10名候選人當中唯一女性，她的支持者身穿粉紅色衣服，挨家挨戶替她拉票。羅貝多在選戰初期曾說：「2022年最後勝利者會是一名女性。」

這場總統大選的其他候選人，包括菲律賓前拳王巴喬（Manny Pacquiao）、首都馬尼拉現任市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）以及參議員賴克遜（Panfilo Lacson），但他們目前民調都遠遠落後。

現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）尚未表態支持哪位候選人，但他所屬的政黨支持小馬可仕，且他的長女薩拉．杜特蒂-卡皮奧（Sara Duterte-Carpio）也與小馬可仕搭檔競選副總統。

菲律賓副總統選舉與總統選舉分開舉行，最近幾次民調顯示，杜特蒂-卡皮奧的支持度領先，若她能成功拉攏自身選民支持小馬可仕，或許會明顯助他一臂之力。

無論誰贏得菲律賓總統大位，都將面臨重建國家經濟的艱難任務。畢竟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，菲律賓經濟成長速度在亞洲國家中名列前茅。

新總統還面臨另兩項重要任務，包括平抑通貨膨脹，以及美中兩大強權於東南亞地區較勁下如何規劃國家外交政策。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110506