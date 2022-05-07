支持者堅稱民調不可信 菲律賓副總統拚大選逆轉勝[影]

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菲律賓副總統羅貝多（後排左5、戴粉紅口罩者）角逐總統寶座。羅貝多陣營4月23日於大馬尼拉巴賽市舉辦大型造勢，請來菲國綜藝天王也是同志的維斯甘達（Vice Ganda，後排左6）站台助陣。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月7日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）菲律賓總統大選9日將登場，小馬可仕以56%支持率大幅領先。但副總統羅貝多支持者堅稱民調不可信，挨家挨戶爭取選民支持，藝人也大舉出動為羅貝多站台，最後關頭拚逆轉勝。

菲律賓總統大選倒數計時，民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）2日公布調查結果顯示，前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）持續包攬過半支持率，力壓僅獲23%選民青睞的羅貝多（Leni Robredo），似乎勝利在望。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）說，小馬可仕承諾延續總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）施政、競選副手是受選民歡迎的杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）、促進團結的競選口號及「馬可仕家族成員」這個標籤，都有助他取得選民支持。

畢特洛告訴中央社記者，在馬可仕戒嚴時期之後出生的年輕一代菲律賓人，在領導人身上尋求果斷和強力執法等特質，他們在小馬可仕身上看到延續杜特蒂政府施政成果的希望，尤其在打擊犯罪、掃毒和投資基礎建設等方面。

馬可仕家族勢力位於菲國北端的北伊羅科斯省（Ilocos Norte）。小馬可仕年僅23歲就當上北伊羅科斯省副省長，歷任北伊羅科斯省長、眾議員、參議員等公職。雖然反對人士批評他只是受家族庇蔭，任內無甚建樹，支持者卻認為小馬可仕政治資歷完整豐富，足以扛起治國大任。

與小馬可仕相較，羅貝多是人權律師出身，雖具備菲國最高學府菲律賓大學迪里曼分校（UP Diliman）經濟學系的高學歷，但在丈夫、前內政部長林炳智（Jesse Robredo）2012年過世後才選上眾議員步入政壇，隨後當選副總統。

在批評者眼中，羅貝多只是仰賴林炳智的「夫蔭」才當上副總統，政治歷練不足。這也是羅貝多競逐總統大位的最大弱點。

羅貝多3月20日在馬尼拉都會區巴石市（Pasig）造勢，約13.7萬支持者參加，500多公尺長的大街擠滿穿戴粉紅衣物的支持者，現場萬頭攢動，並擴散到周邊街道，多條街道被染成粉紅色。

32歲的哈維耶（Bryan Paul Javier）和26歲的女友一起參與造勢。哈維耶說，他不認同年輕族群多數支持小馬可仕的說法。

菲律賓副總統羅貝多（Leni Robredo）角逐總統寶座。羅貝多支持者、32歲的哈維耶（左）和26歲的女友（右）3月20日一起參加造勢活動。哈維耶說，他不認同年輕族群多數支持小馬可仕的說法。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月7日

他表示：「我同齡的朋友大多支持羅貝多。那些要投給小馬可仕的人通常是假訊息的受害者，沒有得到正確的資訊。」

哈維耶說：「這就是為什麼支持者聚集在這裡，表達我們的支持並為她造勢。希望我們能影響一些猶豫不決、甚至想要投給小馬可仕的人。」

他表示：「我們擔心小馬可仕當選總統。他的家族有貪污歷史，他是假訊息匯聚點，甚至不敢面對辯論，所以我們認為他不適任這個國家的領導者。」

選戰開打以來，小馬可仕陣營被批評操控網軍，將馬可仕戒嚴時期美化為菲律賓經濟發展的「黃金時代」，並粉飾馬可仕迫害政治受難者和家族貪污歷史，但小馬可仕否認相關說法。

另外，菲律賓選舉委員會在選前舉辦3場總統候選人辯論。小馬可仕是10名候選人中，唯一拒絕出席任何一場辯論者。

面對小馬可仕的高民調，4月23日羅貝多生日當天，羅貝多陣營於大馬尼拉巴賽市（Pasay）舉辦另一場大型造勢，41.2萬名支持者擠爆現場，並請來身為同志的綜藝天王維斯甘達（Vice Ganda）、影后瑪里榭索里亞諾（Maricel Soriano）、歌壇天后黎晶（Regine Velasquez）等重量級藝人站台，為羅貝多拉抬聲勢。

造勢晚會還播放林炳智生前跟羅貝多鶼鰈情深的合影，希望感性的菲律賓選民緬懷林炳智的同時，力挺羅貝多在政壇更上一層樓。

支持羅貝多的菲律賓漁民運動力量組織（PAMALAKAYA）發言人阿蘭布洛（Ronnel Arambulo）認為，羅貝多和她的競選搭檔是唯一在政見中考量漁民利益的候選人。

阿蘭布洛告訴中央社記者，他們的成員每天挨家挨戶為羅貝多說明政見。許多漁民原本認為在馬可仕時期，菲律賓湖泊生態較佳，但在他們解釋下，相信漁民們會轉而支持羅貝多。

雖然民調結果看來大勢底定，小馬可仕幾乎篤定當選下屆總統，但谷歌（Google）搜尋趨勢顯示，網友搜尋羅貝多比例達54%，高於小馬可仕的26%。因此部分羅貝多支持者認為，根據網友行為模式判斷，羅貝多會是最後的贏家。

事實上，2016年副總統選舉民調，小馬可仕支持率原本以些微差距勝過羅貝多，選票開出後，卻由羅貝多贏得這場對決。今年大選，小馬可仕能否成功復仇，或羅貝多有機會打破民調迷思，重演逆轉勝，就看最後關頭羅貝多競選策略能否奏效。（編輯：陳惠珍）1110507

菲律賓副總統羅貝多（Leni Robredo）角逐總統寶座。羅貝多陣營4月23日於大馬尼拉巴賽市舉辦大型造勢，主辦單位表示，現場支持者達41.2萬人。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月7日