菲律賓民主重要一役 6500萬登記選民投票選總統

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菲律賓總統大選9日登場，選民湧入投票所。這場大選由前總統馬可仕獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）對上前人權律師、現任副總統羅貝多（Leni Robredo），被認為是決定菲國疫後經濟復甦和未來6年民主發展重要一役。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月9日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓總統大選今天登場，今年有逾6500萬民眾完成選民登記，創下新高。這場大選由前總統馬可仕獨子小馬可仕對上前人權律師、現任副總統羅貝多，被認為是決定菲國疫後經濟復甦和未來6年民主發展重要一役。

菲律賓正副總統任期6年，分別民選產生。包括正副總統在內，今天的選舉將選出1萬8180名公職人員。今年有6574萬5529名民眾完成選民登記，創下新高，由於選情激烈，預計投票率將攀升。

今天上午6時投票展開後，就有大批選民湧入投票所，將持續到晚上7時。

位於大馬尼拉地區曼達路永市（Mandaluyong）一所綜合中學的投票所，校長瑞多班德（Roberto Redobante）說，這個投票所有5個小投票站，約有5000名選民將在這裡投票給正副總統、參眾議員、正副市長和6名市議員候選人。

目前看來，10位總統候選人中，64歲的小馬可仕（Bongbong Marcos）在民調中獲過半選民青睞，反對派領袖、57歲的副總統羅貝多（Leni Robredo）支持率約23%，因此代表馬可仕家族捲土重來的小馬可仕，極有可能帶領這個家族重掌中央大權。

若民調結果成真，馬可仕家族在下屆政府可望包攬總統、參議員、眾議員和北伊羅科斯省（Ilocos Norte）省長等職務。

這將是菲國民眾1986年人民力量革命不流血推翻馬可仕（Ferdinand Marcos）後，馬可仕家族時隔36年再度入主馬拉坎南宮（Malacañan Palace）。

身為政治強人的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）雖然即將卸任，但民調顯示，67.2%菲國民眾仍滿意杜特蒂施政。在「杜特蒂光環」下，與小馬可仕搭檔競選的杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte），在民調中也獲得過半選民支持。

22歲的首投族阿勒漢德羅（Alejandro）告訴中央社記者，今年大選對菲律賓很重要，因為這將決定菲國的未來。他不想透露自己支持哪位候選人，但他跟朋友都支持「有能力改變這個國家的候選人」，「我們研究他們。我們以事實為依據，不相信假新聞」。

34歲的鮑拉貢（Criselda Borlagon）說，她支持小馬可仕和薩拉這組正副總統候選人。

她表示：「我覺得對他們的所有指責都不是真的。事實上，小馬可仕也不會反擊這些批評。」

對反對馬可仕時期專制統治的菲國民眾來說，矢言消除貧窮、改善醫療保健、教育及賦予婦女權力的民主派候選人羅貝多，是他們的不二選擇。

但對馬可仕下台後，「富者愈富，貧者愈貧」情形不滿的中下層選民，則普遍支持小馬可仕，期待他的團結口號帶領菲律賓重回馬可仕時期的經濟發展與國家榮耀。

今晚投票結束後，隨著得票數出爐，菲律賓人民是否選擇再給馬可仕家族一次機會，結果最快明天就會揭曉。（編輯：陳惠珍）1110509