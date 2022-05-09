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2022菲律賓大選
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2022菲律賓大選1/22

大選日不寧靜 菲南投票所遇持槍歹徒開火釀3死

2022/5/9 12:37（5/9 13:43 更新）
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（中央社菲律賓納卯9日綜合外電報導）數以百萬計菲律賓人今天在全國選舉日投下神聖一票之際，警方表示，南部動盪地區有一處投票所發生持槍歹徒開火事件，3名維安人員身亡。

法新社報導，菲律賓因為槍枝法鬆散，政治文化火爆，選舉日局勢往往動盪不安，但警方表示，這一季要來得相對和平。

這起致命槍擊事件發生在民答那峨島（Mindanao Island）城鎮布魯安（Buluan），時間則是在開放投票過後不久。當地是多個武裝團體的避風港，從共產主義叛亂者到伊斯蘭主義激進分子都有。

前地方首長滿古達達圖（Ibrahim Mangudadatu）告訴法新社，用來當作投票所的校園內爆發槍響時，民眾忙找掩護。

馬吉丹奧省（Maguindanao）警方發言人表示，除了3名維安人員喪生，還有1名維安人員受傷。

民答那峨島拿督恩賽市（Datu Unsay）昨晚爆出投票所外有5枚手榴彈爆炸的事件，造成9人受傷。

案發過後數分鐘，鄰近的沙里夫．阿瓜克市（Shariff Aguak）也有手榴彈爆炸，但未傳傷亡。這兩座城市都位在馬吉丹奧省。

警方表示，手榴彈案的被害人都是為了投票而從偏僻山區村莊走路到市政廳，準備在今天上午6時開放投票時，投下神聖的一票。

警方表示，由於從村落走到市政廳需要8到12小時，當地人習慣一早就下山。

選務委員會發言人表示，他們正在釐清昨晚的手榴彈爆炸案是否與選舉有關。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110509

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