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2022菲律賓大選
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菲律賓總統大選初步計票結果 小馬可仕大幅領先

2022/5/9 22:02（5/9 22:14 更新）
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菲律賓總統大選9日舉行投票，初步計票結果顯示，小馬可仕目前已拿下2000萬票，大幅領先競選對手。（中央社製圖）
菲律賓總統大選9日舉行投票，初步計票結果顯示，小馬可仕目前已拿下2000萬票，大幅領先競選對手。（中央社製圖）
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（中央社馬尼拉9日綜合外電報導）菲律賓總統大選今天舉行投票，根據非官方初步計票結果顯示，前獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）目前已拿下2000萬票，大幅領先競選對手。

路透社報導，根據菲律賓選務當局的非官方即時計票結果，截至目前已開出61%的合格選票，小馬可仕拿下2000萬票，相較差距最接近對手、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）的949萬票還要多出一倍以上。

小馬可仕初步大幅領先，添增了馬可仕家族睽違36年再度治理菲律賓的可能性，此景曾一度是難以想像的局面。

小馬可仕之父馬可仕（Ferdinand Marcos）曾是惡名昭彰的獨裁者，統治菲律賓20年之久，在36年前遭「人民力量」推翻，致使馬可仕家族羞愧地流亡海外。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110509

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