菲總統大選小馬可仕大幅領先 選委會前400人抗議

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（中央社馬尼拉10日綜合外電報導）菲律賓總統大選初步結果，前獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）大幅領先對手，替馬可仕家族睽違36年後重掌菲律賓執政權鋪路，這是過去難以想像的畫面。

路透社報導，根據非官方計票結果，截至目前已開出98%合格選票，小馬可仕拿下近3100萬票，比競選對手、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）多了一倍左右。

菲律賓的官方選舉結果預計將在月底左右公布。

小馬可仕在臉書直播發表聲明表示：「成千上萬的你們，志工、平行團體、政治領袖把票投給我們，是基於我們傳達的團結訊息信念。」

64歲的小馬可仕雖以團結為訴求，但政治分析家表示，盡管大幅領先，他擔任總統後不太可能促進團結。

菲律賓股市今天一度重挫3%，終場跌幅收歛。菲律賓披索兌美元則是升值0.4%。

馬尼拉金融銀行（BDO Unibank）首席市場策略師拉維拉斯（Jonathan Ravelas）指出：「投資人想看到他的經濟團隊。」

今天約400人聚集在菲律賓選舉委員會前進行反小馬可仕抗議，並稱選舉有多起舞弊，其中大多是學生。

菲律賓選舉委員會表示，這次總統大選投票相對平和，同時也維持駁回多個團體申訴的決定，其中包括戒嚴法受害者團體要求根據1995年逃稅罪名確立，取消小馬可仕的競選資格。

隨著開出的票數顯示小馬可仕大幅領先，另一名總統候選人、現任副總統羅貝多告訴她的支持者，要繼續為真理奮戰，直到下次大選。

羅貝多說：「建立謊言結構需要時間。我們有時間和機會來對抗和拆解這些。」

小馬可仕在競選造勢期間對於他的政見著墨不多，但外界普遍認為，他將緊密追隨即將卸任的菲律賓總統杜特蒂（Duterte）路線，杜特蒂的施政重點放在大型基礎建設計畫，和中國維持密切關係以及追求強勁經濟成長。杜特蒂的鐵腕作風贏得龐大民眾支持。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110510