助小馬可仕勝選 部落客將受邀參加總統府記者會

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菲律賓總統當選人小馬可仕仰賴影音部落客和社群媒體在大選勝出。圖為選戰期間小馬可仕造勢現場的影音部落客，攝於2月8日。中央社記者陳妍君布拉坎省攝 111年6月2日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）菲律賓總統當選人小馬可仕仰賴影音部落客和社群媒體在大選勝出，小馬可仕指派的新任總統府新聞主管官員也是部落客出身。她表示，未來將邀請影音部落客參加總統府記者會。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓總統府通訊暨作業部準部長安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）說，新總統上任後，有些總統府記者會，尤其是小馬可仕主持的記者會，將邀請影音部落客（Vlogger）參加。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於6月30日就職。

安赫萊斯說：「這是我們為即將上任的總統府通訊暨作業部（員工）制定的優先工作事項之一。」

新聞網站Rappler報導，安赫萊斯是律師出身，後來成為支持總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的部落客，之後又支持小馬可仕角逐總統寶座。

選戰期間，小馬可仕未參加任何一場公辦辯論會，也僅接受零星幾家傳統媒體訪問，大幅仰賴影音部落客和社群媒體宣傳。

小馬可仕的YouTube頻道擁有259萬訂閱者。在他的競選活動中，影音部落客可在媒體區，跟傳統媒體記者一起近距離拍攝。

小馬可仕陣營僅接受友好媒體訪問的策略飽受爭議。他於5月26日接受菲國媒體聯訪，但僅3家媒體受邀，引發不滿。

菲律賓全國記者聯盟（NUJP）發表聲明說，原則上，透過影音部落客讓政府資訊更開放是可取的，但這可能重演選戰期間的狀況，即只有親小馬可仕的部落客可從中受益。

這個組織表示，選戰期間網路假消息泛濫，已使傳統媒體邊緣化。如果新政府真的想提升透明度並維護新聞自由，應確保傳統媒體記者的採訪空間不再被壓縮。（編輯：林憬屏）1110602