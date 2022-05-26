小馬可仕任命新閣 顯示財經政策將蕭規曹隨

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圖為菲律賓總統當選人小馬可仕。（中央社檔案照片）

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（中央社馬尼拉26日綜合外電報導）定於下月底就職的菲律賓總統當選人小馬可仕今天公布人事案，新政府中央銀行總裁和財政部長都是部會老面孔，明白顯示他將對現任政府的經濟政策蕭規曹隨。

路透社報導，即將於6月30日就職的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天宣布，將由現任央行總裁狄歐克諾（Benjamin Diokno）轉任財長，貨幣政策委員會委員米達拉（Felipe Medalla）則接任央行總裁。兩人將承擔處理通膨和失業的任務。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）即將承接的是個遠比他已故父親在位時堅挺許多的經濟狀況，債務規模可控制，外匯存底創新高而且經濟成長健全。實施獨裁統治的其父馬可仕（Ferdinand Marcos）1986年遭到「人民力量」革命推翻。

新任新聞秘書將一段訪談內容上傳臉書，64歲的小馬可仕說：「經濟向來就是第一優先要務。」

菲律賓是全球最大稻米消費國之一，小馬可仕重申競選主張，要將米價大砍一半以上，來到每公斤20披索（約0.38美元）。不過他同時表示，菲律賓仍須仰賴進口以確保國內供應穩定。

今年首季菲律賓國內生產毛額（GDP）較去年同季成長8.3%，為一連3個季度的最高增速，但是升息可能會使作為經濟成長主要動能的國內消費承受壓力。

為了將通膨拉回適當區間，央行已經啟動貨幣緊縮周期，較外界預期早了許多。狄歐克諾今天表示，央行還考慮於6月會議時再升息25個基點。

馬可仕公布的人事還包括，由菲律賓大學前校長巴斯克華（Alfredo Pascual）出任貿易部長。

區域競爭日益激烈，美國總統拜登政府尋求透過新發起的「印太經濟架構」（IPEF）恢復在前總統川普時代失去的戰略地位。巴斯克華必須與最大貿易夥伴中國和美國平衡經濟關係。

上述人事安排顯示，小馬可仕施政將有連續性。他可望擴張民意基礎雄厚現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的經濟政策，包括大致上遭到延宕的數十億美元基礎設施更新計畫。（譯者：何宏儒/核稿：張佑之）1110526