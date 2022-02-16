爭議不斷仍獲力挺 小馬可仕邁向總統大位聲勢旺

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菲律賓總統大選逼近，民調顯示，總統候選人小馬可仕支持率高達6成，邁向總統大位聲勢看好。圖為小馬可仕（左前）和副手薩拉．杜特蒂（右2）8日在造勢大會揮舞菲律賓國旗。中央社記者陳妍君布拉坎省攝 111年2月16日

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特派專欄（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）菲律賓總統大選逼近，小馬可仕雖背負父親威權統治陰影，還一度堅持若當選不會公布財產申報資料，但民調顯示，小馬可仕支持率高達6成，民意相挺下邁向總統大位聲勢看好。

菲律賓總統大選投票日將於5月9日登場，總統候選人競選活動自2月8日展開。

當天，前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）和總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）這對正副總統競選搭檔在位於馬尼拉都會區北方布拉坎省（Bulacan）的菲律賓體育館，舉辦聲勢浩大的誓師大會。

在這座可容納5.5萬人的全球最大室內體育館內，雖因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而管制入場人數，但來自菲律賓各地的支持者情緒沸騰，BBM、Sara（小馬可仕和薩拉暱稱）吶喊、歡呼聲不斷，總統府前發言人羅奎（Harry Roque）、公共工程暨公路部前部長維亞（Mark Villar）等參議員候選人輪番上陣，力挺小馬可仕和薩拉。

值得注意的是，菲律賓體育館並非政府資產，而是屬於基督堂教會（Iglesia ni Cristo）所有。基督堂教會於1914年在馬尼拉成立，財力與信眾數龐大，是菲律賓最具影響力的教會之一。

根據2013年數據，基督堂教會信眾擁有150萬到180萬張選票，約占菲律賓選民3成。1935年菲律賓首次全國性總統直選以來，基督堂教會背書的候選人包括杜特蒂、2010年的艾奎諾三世（Benigno Aquino III）、2004年的雅羅育（Gloria Arroyo）等人，幾乎都順利登上總統寶座。

雖然小馬可仕2016年參選副總統時曾獲基督堂教會背書，但以些微差距落馬。小馬可仕陣營則強調，菲律賓體育館「只是個場地」，基督堂教會尚未表態支持小馬可仕。

另一方面，小馬可仕即便背負父親14年強人統治、迫害異議人士和家族歛集不法財富等包袱；一度堅持若當選不會公布財產申報資料；甚至以「不想參與候選人相互攻訐」為由，拒絕參與多場總統大選辯論，仍持續拉大與對手的支持率差距。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）去年12月初調查顯示，小馬可仕以53%支持率大幅領先其他對手，排名第2的現任副總統羅貝多（Leni Robredo）僅獲20%選民青睞。到了今年1月下旬，小馬可仕支持率來到60%，表態會投給羅貝多的選民進一步下滑到16%。

在小馬可仕造勢活動現場，菲律賓中部雷伊泰島（Leyte）拉巴斯鎮（La Paz）鎮長席亞（Angel Sia Jr.）告訴中央社記者，馬可仕是菲律賓「最好的總統之一，他比之前的總統為菲律賓做得更多」。

由於來自菲國北部的小馬可仕和家族勢力在南部的薩拉組成了「團結陣營」（Uniteam），席亞說：「他們承諾他們想要團結菲律賓人。團結一致下，這個國家將會興起。」

鄰近杜特蒂家族勢力所在地納卯市（Davao）的北可塔巴托省（North Cotabato）支持者阿莫洛伊（Jimmy C. Amoloy）也不遠千里前來參與造勢。

他表示，馬可仕時期的專制統治「不是兒子（小馬可仕）的錯」，相信小馬可仕真誠地想要服務菲國人民，小馬可仕和薩拉搭檔「將可為菲律賓帶來改變」。（編輯：黃自強）1110216

菲律賓總統大選逼近，民調顯示，總統候選人小馬可仕支持率高達6成，邁向總統大位聲勢看好。圖為小馬可仕和副手薩拉．杜特蒂8日在菲律賓體育館舉辦誓師大會，數萬名支持者參加。中央社記者陳妍君布拉坎省攝 111年2月16日