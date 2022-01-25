杜特蒂：菲國總統大選前將揭露貪污候選人

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（中央社記者陳妍君馬尼拉25日專電）菲律賓總統大選5月將登場。總統杜特蒂說，投票日前，他將揭露所有總統候選人的不光彩往事，其中一人「真的不能當總統」，另一名候選人「連中國人都抱怨他太貪了」。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）在今天播放的電視談話中做上述表態。

他表示：「在適當的時間點…我將親自點名那些候選人，像是他們有什麼人們必須知道的問題，因為你們在選總統。誰是最貪腐的候選人？」

菲律賓選舉委員會今天公布5月大選總統候選人名單。10名候選人中，民調領先者為前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）、副總統羅貝多（Leni Robredo）、馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）、退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）和參議員賴克遜（Ping Lacson）。

杜特蒂說，這無關個人喜好，「因為這是我的義務，我必須告訴人們（真相）。但我看到每個候選人，除了其中一人，都存在不太光彩的問題」。

他表示，其中一名候選人「真的沒辦法當總統」，另一人有能力當總統，但過於貪腐。「人們覺得他很清廉，但那些跟他有生意往來的人，官方生意往來，甚至中國人都抱怨貪污太嚴重了。」

杜特蒂說，現在揭露總統候選人污點為時過早。「但我覺得有些事我必須讓菲律賓人民知道，因為說出真相是我的工作。」

杜特蒂所屬的執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）目前分裂為兩派人馬，一個派系支持杜特蒂，另一個派系支持巴喬。

杜特蒂尚未表態支持任何總統候選人，但支持杜特蒂的執政黨派系21日宣布，提名杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）角逐副總統。

薩拉去年11月加入小馬可仕陣營，競逐下屆副總統。但杜特蒂不滿薩拉原本民調領先卻屈居副手，曾批評小馬可仕是「軟弱的領導人」和「被寵壞的孩子」。

菲律賓正副元首由人民分別投票選出。因此，小馬可仕得票數不會影響薩拉是否當選副總統。（編輯：陳惠珍）1110125