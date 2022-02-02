菲總統大選民調小馬可仕領先 學者：薩拉杜特蒂效應

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（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕近來在總統大選各項民調中取得半數選民支持的壓倒性領先。學者認為，這是總統杜特蒂長女薩拉擔任他副手，帶來南方選民支持的效應。

菲律賓總統大選將於5月登場。小馬可仕（Bongbong Marcos）近兩個月在多項民調中，分別取得44.61%到53%的高支持度，遙遙領先現任副總統羅貝多（Leni Robredo）（20%到25.51%）、馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）（8%到14.73%）、退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）（3.17%到8%）等候選人。

政治分析家海達里安（Richard Heydarian）在菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）專欄中表示，半年前小馬可仕支持度還落後薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）和杜馬戈索，在總統大選民調落居第3位，卻在短時間內迅速崛起，取得其他候選人望塵莫及的優勢。

他分析，薩拉．杜特蒂家族勢力位於南部民答那峨島。薩拉宣布不選總統，投入小馬可仕陣營擔任副手後，這批「堅定的南方支持者」轉而支持小馬可仕，「小馬可仕-薩拉配」頓時成為對手難以匹敵的強大競選拍檔。

海達里安說，夏威夷大學馬諾瓦校區（University of Hawaii Manoa）教授阿賓納雷斯（Patricio Abinales）上週在一場論壇分享的數據顯示，小馬可仕在民答那峨中部和北部支持度分別高達73%和69%。

他認為，民答那峨選民雖少於其他地區，但內部凝聚力強大，表現在許多爭議議題上，往往出現與其他選民不同的態度，包括他們對中國相對較信任，這對小馬可仕取得當地支持有所助益。

新聞網站Rappler一篇評論也分析小馬可仕身為政治強人馬可仕（Ferdinand Marcos，1917-1989年）之子，卻獲得眾多選民青睞的原因。

記者杜維拉（Ted Tuvera）表示，小馬可仕支持者給出的答案多半是，1986年人民力量革命推翻馬可仕政權，但近36年來，菲律賓腐敗的政治並沒有改變，窮者恆窮，富人仍然執掌權位。至於馬可仕家族在他執政期間驚人的不法所得，支持者認為：「哪個政治人物不貪污？」

他表示，一方面，菲律賓老一輩的人會說，馬可仕時代社會更安定有秩序；另一方面，馬可仕陣營藉由宣傳戒嚴期間留下的基礎建設，將馬可仕統治時期描繪成某種烏托邦。

由於菲律賓選舉委員會仍在審理一件質疑小馬可仕參選資格的請願案，目前媒體分析，若小馬可仕最終未被取消參選資格，極有可能在大選中出線，繼承馬可仕衣缽登上總統寶座。（編輯：郭中翰）1110202