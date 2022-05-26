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菲律賓新總統：維護南海仲裁 不讓中國侵權

2022/5/26 13:51（5/26 14:02 更新）
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菲律賓參議院議長索托（左2）和眾議院議長費拉斯柯（Lord Allan Velasco）（前右2）25日正式宣布小馬可仕（前中）當選第17屆總統。（小馬可仕競選團隊提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年5月26日
菲律賓參議院議長索托（左2）和眾議院議長費拉斯柯（Lord Allan Velasco）（前右2）25日正式宣布小馬可仕（前中）當選第17屆總統。（小馬可仕競選團隊提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年5月26日
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（中央社馬尼拉26日綜合外電報導）菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Junior）今天表示，他會維護國際上一項針對南海爭議、不利於中國的仲裁；他堅稱，他不會讓中國踐踏菲律賓的海洋權益。

法新社報導，小馬可仕在接受菲律賓媒體訪問時表示：「我們擁有一項對我們有利、非常重要的仲裁，我們將以此繼續維護我們的領域權。這不是在聲索，這早已是我們的領域權。」

位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）2016年7月裁決，中國的南海「九段線」主張在國際法下沒有效力，菲國200海里專屬經濟區（EEZ）範圍內，只有菲國有權利用天然資源。

報導說，中國無視這項裁決。即將卸任的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為換取貿易和投資承諾，也將這項裁決擺一邊。批評人士說，中方承諾並未實現。

小馬可仕說，他不會「讓我們一分一毫的近海海洋權利被踐踏」。這堪稱是他目前為止對這個敏感議題最強烈的評論。

他說：「我們在談論中國。我們始終以堅定的聲音與中國對話。」

不過，他也說：「我們不會與他們開戰。這是我們現在最不需要的。」

小馬可仕將在6月30日就職。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110526

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