菲律賓準副總統薩拉預定就職典禮 比總統早11天

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（中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電）篤定當選菲律賓副總統的薩拉．杜特蒂宣布，預定於6月19日在菲國南部納卯市舉行就職典禮，比菲律賓憲法規定的正副總統就職日早11天。

薩拉（Sara Duterte）昨天在納卯市（Davao）地方電台節目受訪時說：「我們已經決定就職典禮的預定日期，6月19日，在納卯市。」

她表示，能見證副總統宣誓就職是納卯市和納卯地區的驕傲。

薩拉說，如此一來，她才能參加小馬可仕（Bongbong Marcos）6月30日的總統就職典禮。

小馬可仕和薩拉雖已篤定當選，但須由參眾兩院票數審查後，才會正式公告正副總統當選人。

參眾兩院預計5月底前公告大選結果。

對於薩拉的決定，菲律賓歷史學家、前總統發言人奎松（Manolo Quezon）推文表示：「是誰在提供建議給『準副總統當選人』？她的任期從2022年6月30日開始。她在總統當選人之前宣誓。她應該跟總統當選人一起（宣誓就職）。」

薩拉是總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女。她原任納卯市長，納卯市是杜特蒂家族勢力所在地。

菲律賓正副總統分別民選產生。小馬可仕和薩拉雖搭檔競選，但兩人分屬不同政黨與不同政治家族。

2016年總統就職時，因杜特蒂決定不與副總統羅貝多（Leni Robredo）一起宣誓就職，兩人於6月30日分別舉辦就職典禮。羅貝多為反對派領袖，政治主張與杜特蒂南轅北轍。

2010年菲律賓正副總統就職典禮並未分開舉辦。（編輯：陳惠珍）1110517