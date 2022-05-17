更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南加州教會槍殺案 駐處查證凶嫌周文偉為台灣移民
首頁 / 國際
2022菲律賓大選
新聞專題
2022菲律賓大選1/33

菲律賓準副總統薩拉預定就職典禮 比總統早11天

2022/5/17 11:52（5/17 12:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
篤定當選菲律賓副總統的薩拉．杜特蒂宣布，預定於6月19日舉行就職典禮。（圖取自facebook.com/MayorIndaySaraDuterteOfficial）
篤定當選菲律賓副總統的薩拉．杜特蒂宣布，預定於6月19日舉行就職典禮。（圖取自facebook.com/MayorIndaySaraDuterteOfficial）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電）篤定當選菲律賓副總統的薩拉．杜特蒂宣布，預定於6月19日在菲國南部納卯市舉行就職典禮，比菲律賓憲法規定的正副總統就職日早11天。

薩拉（Sara Duterte）昨天在納卯市（Davao）地方電台節目受訪時說：「我們已經決定就職典禮的預定日期，6月19日，在納卯市。」

她表示，能見證副總統宣誓就職是納卯市和納卯地區的驕傲。

薩拉說，如此一來，她才能參加小馬可仕（Bongbong Marcos）6月30日的總統就職典禮。

小馬可仕和薩拉雖已篤定當選，但須由參眾兩院票數審查後，才會正式公告正副總統當選人。

參眾兩院預計5月底前公告大選結果。

對於薩拉的決定，菲律賓歷史學家、前總統發言人奎松（Manolo Quezon）推文表示：「是誰在提供建議給『準副總統當選人』？她的任期從2022年6月30日開始。她在總統當選人之前宣誓。她應該跟總統當選人一起（宣誓就職）。」

薩拉是總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女。她原任納卯市長，納卯市是杜特蒂家族勢力所在地。

菲律賓正副總統分別民選產生。小馬可仕和薩拉雖搭檔競選，但兩人分屬不同政黨與不同政治家族。

2016年總統就職時，因杜特蒂決定不與副總統羅貝多（Leni Robredo）一起宣誓就職，兩人於6月30日分別舉辦就職典禮。羅貝多為反對派領袖，政治主張與杜特蒂南轅北轍。

2010年菲律賓正副總統就職典禮並未分開舉辦。（編輯：陳惠珍）1110517

小馬可仕7日在選前最後一場造勢大會發言。（中央社檔案照片）
小馬可仕7日在選前最後一場造勢大會發言。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
亡父墓前憑弔後 小馬可仕宣布贏得菲律賓總統大選小馬可仕指派薩拉杜特蒂掌教育部 教師團體反對杜特蒂支持者促小馬可仕改派薩拉掌國防部菲律賓總統大選小馬可仕勝出 外媒：更親中疏美
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀