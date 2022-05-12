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2022菲律賓大選
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2022菲律賓大選1/29

小馬可仕指派薩拉杜特蒂掌教育部 教師團體反對

2022/5/12 09:22（5/12 10:12 更新）
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圖為小馬可仕（前左）和副手薩拉．杜特蒂（前右2）2月造勢大會揮舞菲律賓國旗。（中央社檔案照片）
圖為小馬可仕（前左）和副手薩拉．杜特蒂（前右2）2月造勢大會揮舞菲律賓國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）菲律賓總統篤定當選人小馬可仕宣布，副手薩拉．杜特蒂已同意接任教育部長。菲國教育部對此表歡迎，但教師團體指薩拉沒有教育相關背景，反對這項未來的人事任命。

前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）昨天向媒體做出7分鐘聲明，宣布將指派的第一位新政府內閣官員。

他表示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）已同意接任教育部長。

根據菲律賓選舉委員會非正式開票結果，小馬可仕和薩拉篤定當選下屆正副總統。

小馬可仕選前曾說，薩拉向他表態希望接掌國防部，他也覺得「這是個好主意」。

新聞網站Rappler報導，小馬可仕昨天說：「我問她是否想要這份工作，因為當教育部長很難，但她同意了。我想部分原因是她是一位母親。」

他表示：「她希望確保孩子們受到良好的訓練和教育，這是我們所希望的最好的動力。」

小馬可仕說，受疫情和經濟危機影響，未來幾年菲律賓的經濟主管官員將極為重要，「因此我們正非常仔細地思考這一點」。

菲國教育部長布里歐尼斯（Leonor Briones）發布聲明說，薩拉接任後，相信教育部會在有能力的人手中，並可預期政策延續性。

不過，憂思教師聯盟（Alliance of Concerned Teachers）祕書長巴希里歐（Raymond Basilio）告訴馬尼拉時報（Manila Times），薩拉沒有教育背景，也從來不是教育者。菲律賓需要一位對如何挽救和提升教育品質有明確藍圖，並能體會教師工作價值和對社會貢獻的教育部長。薩拉不適任。（編輯：馮昭）1110512

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