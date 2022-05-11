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亡父墓前憑弔後 小馬可仕宣布贏得菲律賓總統大選

2022/5/11 19:25（5/11 19:55 更新）
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菲律賓已故獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕11日在亡父墓前憑弔後不久，宣布贏得9日舉行的總統大選。（圖取自facebook.com/BongbongMarcos）
菲律賓已故獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕11日在亡父墓前憑弔後不久，宣布贏得9日舉行的總統大選。（圖取自facebook.com/BongbongMarcos）
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（中央社馬尼拉11日綜合外電報導）菲律賓已故獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天在亡父墓前憑弔後不久，宣布贏得9日舉行的總統大選，並矢言要成為「所有菲律賓人」的領袖。

初步計票幾近完成，被暱稱為「邦邦」（Bongbong）的小馬可仕獲得超過56%選票，為最接近他的競爭對手、自由派候選人羅貝多（Leni Robredo）得票的兩倍有餘。

這場勝利是馬可仕家族命運的驚人逆轉，在數十年間，他們從總統府淪落至與賤民為伍，如今又班師回朝。

小馬可仕的發言人羅德里格斯（Vic Rodriguez）在聲明中說：「他告訴全世界：『不要以我的先人，而是以我的所作所為，來評斷我。』」

選前各方即預期小馬可仕將獲得選民壓倒性的支持，這得益於他家族的過去在網路上得到洗白、一些強大政治家族的支援以及民眾對後獨裁時代歷屆政府感到幻滅。

圖為小馬可仕（中）11日到競選總部與支持者慶祝勝選。（法新社）
圖為小馬可仕（中）11日到競選總部與支持者慶祝勝選。（法新社）

多年來，社交媒體湧現大量支持小馬可仕帳號，令許多臉書（Facebook）教育下的年輕菲律賓人相信，他父親主政期間，是和平與繁榮的黃金時期。

事實上，老馬可仕讓菲律賓破產，在他獨裁統治期間，數以萬計反對者遭到殺害、酷刑和監禁。1986年，菲律賓人受夠了他殘酷和腐敗的20年統治，將他推翻，他和家人倉惶逃到國外。

1989年老馬可仕於流亡期間去世，2016年時，現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）無視公眾反對，以隆重軍禮將其遺體安葬在馬尼拉國家英雄墓園。

小馬可仕獲得大勝後數小時，前往國家英雄墓園父親的墳前憑弔。

小馬可仕社交媒體官方帳號今天發布的照片顯示，他站在那座大型的墳墓前，微低著頭，右手摀著眼睛，彷彿在哭泣。

羅德里格斯的聲明稱：「這是所有菲律賓人以及民主的勝利。」

「對那些投票給邦邦和沒投票給他的人，他承諾成為所有菲律賓人的總統，將跨越政治歧見尋求共同立場，並一起合作團結整個國家。」

馬可仕家族從蒙羞到重獲政治青睞的歷程驚人，讓小馬可仕政府將會做什麼的問題顯得無足輕重。由於小馬可仕為避免因家族的過去受窘，對電視辯論嗤之以鼻，並盡量迴避媒體採訪，從競選活動看不出他施政目標的太多蛛絲馬跡。

人權團體、天主教教會領袖和政治分析家擔心，這次巨大的勝利可能鼓舞小馬可仕以強硬手段治理國家，並推動能鞏固統治的修憲措施。

小馬可仕的競選夥伴、即將卸任的總統杜特蒂之女薩拉（Sara Duterte），也以壓倒性優勢當選副總統。這意味同為威權領袖後代的這對搭檔，未來6年將掌握菲律賓最高的民選職位。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110511

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