更多編輯台推薦新聞：
韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2022菲律賓大選
大選前線
新聞專題
大選前線1/10

薩拉杜特蒂篤定當選菲律賓副總統 盼接掌國防部

2022/5/11 21:29（5/11 21:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓總統杜特蒂長女薩拉篤定當選下屆副總統。圖為薩拉（左前）10日在提名她參選的「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD）總部與競選團隊合影。（Lakas-CMD提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年5月11日
菲律賓總統杜特蒂長女薩拉篤定當選下屆副總統。圖為薩拉（左前）10日在提名她參選的「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD）總部與競選團隊合影。（Lakas-CMD提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年5月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲律賓總統大選告一段落，總統杜特蒂長女薩拉篤定當選下屆副總統。薩拉的發言人今天說，她將全力支持馬可仕新政府，同時表示她希望接掌國防部。

根據菲律賓選舉委員會非正式即時計票，目前開出逾98%選票，前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）獲得逾3109萬票，副手薩拉（Sara Duterte）則拿下3154萬多票，兩人都篤定當選。

菲國憲法規定，正副總統分別民選產生。本次正副總統篤定當選人來自同一陣營是少見的情況。

1987年憲法開始實行後，直到上屆大選，除了2004年總統候選人雅羅育（Gloria Macapagal Arroyo）和副手順利當選，其他4次的正副總統當選人都來自不同陣營。

另外，菲律賓憲法明文規定，副總統「可被任命為內閣成員」。

薩拉的發言人佛拉斯科（Christina Frasco）今天接受ABS-CBN新聞台訪問時說：「薩拉表示她對（接掌）國防部感興趣。當然她會全力支持小馬可仕政府。」

薩拉目前是菲律賓武裝部隊（AFP）預備役上校。

菲律賓憲法規定，總統大選後，須由參眾兩院檢票後，才會正式公告正副總統當選人。參眾兩院議長已表示，預計5月底前會公告大選結果。

下屆菲律賓總統將於6月30日宣誓就職。

小馬可仕1月曾說，薩拉已表態，若當選副總統，希望接掌國防部。他表示，剛聽到薩拉這麼說時很驚訝，但後來覺得「這是個好主意」。

小馬可仕說，薩拉告訴他，她在納卯市（Davao）有處理恐怖主義和安全問題的經驗，並擁有很多有助處理這些問題的計畫。

杜特蒂家族勢力位於菲律賓南部納卯市，薩拉原任納卯市長。菲國南部民答那峨島有若干地區遭親伊斯蘭國（Islamic State）極端分子占領，治安不佳。

薩拉選前曾說，若她當選，將推動所有18歲以上菲律賓人強制服兵役。（編輯：黃自強）1110511

延伸閱讀
菲律賓選舉制度特殊 正副總統分開選菲總統大選民調小馬可仕領先 學者：薩拉杜特蒂效應菲前獨裁統治者之子小馬可仕曾想當太空人 靠社群媒體帶家族重掌權
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀