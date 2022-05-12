菲律賓總統大選小馬可仕勝出 外交部致賀盼深化關係

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）菲律賓9日舉行總統選舉，依據目前開出超過98%票數，小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.）贏得過半數選票。外交部今天誠摯祝賀小馬可仕贏得菲律賓總統選舉。

外交部表示，駐菲代表處已在第一時間發布推文祝賀，對於菲律賓人民透過民主程序，和平展現民意，外交部表達敬意，並期待與菲律賓新政府深化雙邊實質友好關係。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，台灣與菲律賓兩國地理位置鄰近，人民往來密切，目前約有15萬名菲律賓籍移工及新住民居住在台灣。

歐江安說，菲律賓是台灣推動新南向政策的重要合作夥伴；在全球經濟受到疫情衝擊、產業供應鏈重組的國際情勢下，菲律賓更成為台商積極布局投資的國家之一。

駐菲律賓代表處推特（Twitter）貼文指出，祝賀菲律賓人民於9日成功舉行總統選舉，菲律賓是台灣新南向政策重要夥伴國家， 台灣期盼與菲律賓新政府持續深化雙邊合作關係。（編輯：蘇志宗）1110512