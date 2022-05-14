小馬可仕選前承諾大降米價 如何做到引關注

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（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）篤定當選菲律賓總統的小馬可仕獲民意廣泛支持，部分得益於他承諾將把米價從每公斤38到50披索，調降到20到30披索（約新台幣11到17元），但這個承諾要如何達成，引發關注。

小馬可仕（Bongbong Marcos）選戰期間大談團結，經濟政策著墨不多。但米飯是菲律賓民眾主食，2020年數據顯示，菲國民眾人均消費118.81公斤稻米，遠高於台灣的44.1公斤人均消費量，調降米價成為小馬可仕改善民生、爭取選民支持的重要政見之一。

菲律賓農業部數據顯示，馬尼拉都會區本地米價每公斤約38到50披索，進口米價約37到52披索。小馬可仕選前承諾將設下價格天花板，將米價控制在每公斤20到30披索。

菲律賓人口約1.09億。IBON基金會執行長艾佛瑞卡（Sonny Africa）接受中央社訪問表示，小馬可仕若想調降米價，最可行的方式是進行價格補貼。

然而，艾佛瑞卡說，新政府若要透過價格補貼將米價控制在每公斤20披索，每年至少要花費2300億披索，預計財經主管官員將強烈反對。

他表示，即使新政府真的要採取價格補貼壓低米價，也將是短期政策。長期來說，菲律賓不應放任農漁、畜牧業在市場機制下競爭，應給予適度的扶持和生產補貼，才能降低農產品價格。

不過，馬尼拉當局未償債務節節攀升。菲律賓財政部5日表示，截至3月底，中央政府未償債務達12.68兆披索，較一年前高出17.7%，再創新高。

商業天地（BusinessWorld）報導，菲律賓領導、賦權與民主研究所（iLEAD）執行長蘇薩拉（Zyza Nadine Suzara）說，新政府若採取價格補貼，就必須提高稅收或承擔更高的債務，最終，還是要納稅人埋單。

她表示，無論哪種情況，這種民粹主義措施在財政上都很難延續下去，「這也為經濟漏損（leakage）和貪腐提供了機會。」

菲律賓農民運動（KMP）主席拉莫斯（Danilo Ramos）說，小馬可仕的父親馬可仕（Ferdinand Marcos）統治時期，就曾在菲國推動Kadiwa（志同道合）商店計畫，希望藉此降低農產品價格。

他表示，這項計畫始於1980年代，目的是透過政府大宗採購，提供民眾合理價格的生活必需品，但政府2年內花費1800萬披索，卻導致稻米遭囤積，米價飆升。

拉莫斯認為，政府不應重蹈覆轍，應扶持農業，增加稻米產量，才是降低米價的可行之道。（編輯：周永捷）1110514