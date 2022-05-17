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2022菲律賓大選
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2022菲律賓大選2/34

菲總統當選人小馬可仕赴澳洲渡假 面臨街頭抗議

2022/5/17 19:20（5/17 19:40 更新）
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（中央社馬尼拉17日綜合外電報導）菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的發言人表示，小馬可仕今天前往澳洲進行私人旅行，在墨爾本市（Melbourne）街頭引來一些抗議人士。

路透社報導，小馬可仕的發言人羅德里格斯（Vic Rodriguez）在馬尼拉記者會告訴媒體，小馬可仕在當地收到澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的來電，恭喜他贏得總統大選。

羅德里格斯指出：「這次更像是私人旅行…這對總統當選人邦邦（Bongbong，小馬可仕的綽號）是亟需的休息及假期。」他還透露，小馬可仕預定19日回到馬尼拉。

在此期間，一小群菲律賓抗議人士聚集在墨爾本市中心一處公寓外的人行道上，拿著寫有「逃稅者在此不受歡迎」及「暴君在此不受歡迎」的標語。

羅德里格斯批評說：「這令菲律賓人感到難堪。在另一個國家讓菲律賓同胞感到丟臉或難堪，並不是菲律賓人的特質。」

小馬可仕是前菲律賓獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）之子，馬可仕名譽掃地，被群眾起義推翻後流亡海外，1989年在夏威夷過世。

馬可仕家族過著眾所皆知的奢侈生活，但否認非法挪用多達數十億美元的國家資產。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110517

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