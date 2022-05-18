採訪菲律賓大選造勢站11小時 深夜遇鬼屋驚奇

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馬尼拉電影中心在馬可仕戒嚴時期興建，由於發生意外，據傳造成上百名工人身亡，靈異事件頻傳。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月18日

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特派專欄（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）菲律賓選民5月9日選出小馬可仕擔任下屆總統。採訪總統大選半年來，令人印象最深刻的是參加造勢大會從中午站到晚上11時，活動散場後還走到馬尼拉以鬧鬼聞名建築物的經歷。

菲律賓總統大選告一段落。選舉委員會非正式即時計票顯示，前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）一如選前預料，囊括逾3108萬選民支持，得票數創歷史新高。

整場選戰中，記者實地體驗多場總統候選人造勢，遇到基層官員、情侶檔、夫妻檔和同性戀、雙性戀及跨性別者（LGBT）團體等不同候選人的死忠支持者，對菲律賓選民和造勢文化有了進一步了解。

第一次見識到菲律賓選民的熱情參與，是3月20日在小馬可仕對手、時任副總統羅貝多（Leni Robredo）造勢場合上。

當天活動於下午4時30分開始，羅貝多約晚上7時進場，但記者3時30分左右抵達現場時，500多公尺長的大街已經被穿戴粉紅衣物的支持者擠爆。30多度高溫烈日下，數萬名支持者人人汗流浹背，拚命以能找到的任何物品搧風，同時不斷往前擠，希望前進到更接近舞台的位置。

在入口處擠沙丁魚般掙扎十多分鐘還移動不到30公尺，只能無奈放棄，又擠出重重人牆，在造勢現場外訪問支持者力挺羅貝多的原因。

經過第一次的教訓，第2次參加造勢時記者中午就抵達現場，領了媒體證後，由於舞台前已有近萬支持者聚集，擠上媒體高台的過程仍舊艱辛，但至少能近距離拍攝到舞台上的情況。

這只是近11小時困在媒體高台上的開始。

中午過後到下午5時，烈日當頭下，記者和台下數萬名支持者都有點吃不消。有的支持者席地而坐，有的靠在媒體高台邊休息，記者也被曬到中暑，整個下午頭痛欲裂，手機也因現場人潮而沒有訊號，只能不停灌水希望造勢大會盡早開始。

由於羅貝多是反對派領袖，與總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）水火不容，警方估計，這場造勢有8萬人參與；主辦單位則堅稱，到場支持者逾41萬人。

無論造勢活動人數究竟多少，可以確定的是，數萬名支持者擠爆現場下，不像台灣造勢大會，民眾還能去買烤香腸，菲律賓民眾只能在烈日下苦等，要是隨意離開，占了幾個小時的好位置估計就要拱手讓人。

為了不讓苦等數小時的支持者中暑暈倒，主辦單位在現場發放一袋袋的麵包、小冰棒和礦泉水，讓他們補充體力。只見支持者紛紛顧不了疫情，拿下口罩吃起麵包，堪稱疫情中特殊景象。

6時左右，羅貝多支持的10位參議員候選人陸續上台開講。晚上8時，總統候選人羅貝多上台；晚上11時發表演說後，造勢大會終於結束。

造勢結束了，如何回到家成為接下來的大難題。由於現場人潮過多，根本叫不到計程車，記者背著攝影器材徒步近20分鐘，好不容易找到旅館棲身；途中經過一處荒煙蔓草的建築物，當地友人隔天得知後驚呼，這座建築物正是馬可仕戒嚴時期興建、以鬧鬼傳說聞名的馬尼拉電影中心。

耗資2100萬美元（約新台幣6億2404萬元）的馬尼拉電影中心是前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）主導的計畫。馬可仕政府計劃透過興建馬尼拉電影中心和舉辦「馬尼拉國際電影節」，把馬尼拉打造為「東方坎城（Cannes）」。

ABS-CBN新聞網報導，為趕在1982年1月電影節開幕前完工，6個月間，8000名工人日夜趕工，卻發生鷹架倒塌事故，但馬尼拉電影中心仍順利完工。

官方說法指7人因事故墜落身亡，都已妥善安葬，遺體未留在建築物中，但民間謠傳至少169人因這起事故被埋在馬尼拉電影中心裡，靈異事件頻傳。由於戒嚴時期的媒體審查，這起事故實際死亡人數成謎。

選前記者參加最後一場造勢是小馬可仕於5月7日在大馬尼拉地區的造勢大會。這場活動號稱百萬支持者參加。

兩位總統候選人造勢現場相較，羅貝多的活動是由知名藝人輪番上陣，陣容令人眼花撩亂。台下支持者像參加演唱會般，每首歌曲都耳熟能詳，成為大合唱，政治人物則有條有理地論述，告訴群眾為什麼要投給羅貝多。

另一方面，小馬可仕造勢明顯想炒熱氣氛，上一秒參議員候選人剛口若懸河地發表完演說，下一秒藝人就帶著一群身著清涼短裙的辣妹上台熱舞，造勢大會秒變夜店風。

小馬可仕團隊也不惜血本，不僅請來直升機繞行上空大灑彩帶，甚至施放9分多鐘豪華煙火秀，比台北101跨年6分鐘煙火還要長，把選前造勢營造成勝選歡慶的熱鬧氛圍。

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結合小馬可仕承諾當選後，菲律賓米價將從每公斤38到50披索，調降到20到30披索（約新台幣11到17元），不難想像，小馬可仕獲得選民壓倒性支持，主因之一就是他成功為菲律賓人民打造的夢想。

在選民眼中，票投小馬可仕就會帶來歌舞昇平、物價平穩的美好世界，這種聯想幫助他成功打贏這場帶領家族重回馬拉坎南宮（Malacañan Palace）的重要一役。（編輯：韋樞）1110518

菲律賓總統篤定當選人小馬可仕團隊選前不惜血本，在5月7日的造勢大會施放9分多鐘豪華煙火秀，把選前造勢營造成勝選歡慶的熱鬧氛圍。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月18日

菲律賓總統篤定當選人小馬可仕5月7日的造勢大會請來身著清涼短裙的辣妹上台熱舞，造勢大會秒變夜店風。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月18日

菲律賓總統大選造勢大會動輒長達10小時，不少支持者在烈日下快要吃不消。圖攝於4月23日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月18日