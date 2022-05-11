諾貝爾獎得主致小馬可仕：別只顧權力 盼為人民著想

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（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲律賓總統大選初步統計，小馬可仕壓倒性領先。諾貝爾和平獎得主瑞薩說，想告訴下任總統，別專注於鞏固權力，希望能為人民著想、縮小貧富差距，讓菲律賓擁有競爭優勢。

菲律賓總統大選告一段落，根據選舉委員會非正式即時計票，目前開出逾98%選票，前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）拿下逾3100萬票，可望勝出。

瑞薩（Maria Ressa）現任菲律賓新聞網站Rappler執行長。她8日接受中央社專訪，談到想告訴下屆總統的話。瑞薩說，這個世界剛從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復甦，經濟受封城措施蹂躪重創，在這些方面，下屆菲國總統面臨挑戰。

她表示，過去6年，杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府專注於鞏固權力，希望下任總統別再這樣。「如果我們能開始為人民、未來著想，考慮如何改善教育、社會安全、縮小貧富差距、了解科技帶來的衝擊，那就太好了，這樣菲律賓才能擁有競爭優勢。」

對外關係方面，瑞薩說，杜特蒂2016年上任後訪問中國，並在未先告知菲國外交部的情況下宣布，馬尼拉將一改親美立場，轉向與北京和俄羅斯友好，這是俄羅斯首度躍上菲律賓媒體頭條。

她表示，美國已針對馬可仕時期統治向馬可仕家族究責，這是否將影響菲美關係，以及小馬可仕當選後，與北京、卸任的杜特蒂和杜特蒂建立的官僚政治維持怎樣的關係，這是後續觀察重點。但小馬可仕競選期間大談團結，對這些問題幾乎沒有著墨，因此暫時還難以判斷。

小馬可仕1月接受dzRH廣播電台訪問時說，馬可仕家族「跟美國沒這麼好的過去經驗與外交政策無關」，不會被涵蓋在處理外交政策的考慮範圍。

小馬可仕說，不贊同將世界劃分為超級大國勢力範圍的舊冷戰思維。「我們必須制定自己的外交政策。我們認為什麼符合國家利益。」

馬可仕時期遭政治迫害的受難者及家屬於1987年向美國夏威夷地方法院提起集體訴訟，陪審團於1992年認定馬可仕和他的繼承人嚴重侵犯人權。夏威夷法院於1995年判給約1萬名受難者12億美元（約新台幣357億元）補償性賠償金和7.76億美元懲戒性賠償金。

美國上訴法院於2012年認定小馬可仕和前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）違反禁令耗散馬可仕遺產，判定他們藐視法庭。小馬可仕若踏上美國國土，可能被逮捕。

瑞薩和俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年獲頒諾貝爾和平獎。瑞薩成為首位獲得諾貝爾和平獎的菲律賓人。

身為諾貝爾和平獎得主，瑞薩說，在現今世界情勢下，「台灣了解自己的角色，也了解其中的利害關係。在這層意義上，我們一直關注你們怎麼做。但香港已經成為一個警世故事」。

對於一般民眾，瑞薩建議：「離開社群媒體。對任何令你氣憤、仇恨或鼓勵對抗的事情持懷疑態度。」

針對世界首富馬斯克（Elon Musk）正收購社群平台推特（Twitter），並自稱「自由言論的絕對論者」，瑞薩引述已故的諾貝爾和平獎得主南非屠圖大主教（Desmond Tutu）說：「如果你在不公義的情形下保持中立，你已經選擇站在壓迫者那一邊。」

她表示，這些科技巨頭必須了解他們的影響力，以及他們正如何顛覆世界。因為在許多方面，「他們的言論自由理念讓權力進入並操控我們的思想」。

瑞薩說：「我們需要保護。這不是言論自由問題。」（編輯：馮昭）1110511