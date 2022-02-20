菲律賓一首戒嚴愛國歌曲 見證馬可仕家族興衰

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菲律賓總統候選人小馬可仕2022年大選民調一馬當先，顯示富人長期把持權位，貧者益貧下民心思變。圖為小馬可仕8日出席造勢大會，向支持者發表演說。中央社記者陳妍君布拉坎省攝 111年2月20日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電）菲律賓總統候選人小馬可仕今年大選民調一馬當先，顯示富人長期把持權位，貧者益貧下民心思變，尤其是馬可仕時期一首愛國歌曲重新被翻唱，昭示馬可仕家族政壇影響力再起。

菲律賓總統大選將於5月9日投票，競選活動如火如荼展開，正副總統競選拍檔小馬可仕（Bongbong Marcos）和總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）一首競選歌曲，特別引起菲國媒體注意。

這首歌曲名為「新社會進行曲」（Martsa ng Bagong Lipunan），是前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）1972年宣布戒嚴後，時任第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）隔年請作曲家戴李昂（Felipe Padilla de León）作曲，歌詞則由塞列里歐（Levi Celerio）寫成。

「新社會進行曲」歌詞寫道：「現在有了新生，開啟了新生活，新的國家，新的行動，在這個新社會。一切都在變好，都在進步，讓我們展現，新社會！」

新聞網站InterAksyon報導，戒嚴時期，菲律賓所有電視和廣播電台鋪天蓋地都在播放這首宣傳歌曲。

馬可仕除了藉由愛國歌曲宣傳他為菲律賓人民構築的新社會或新共和國願景，也在1978年聯合多個右翼勢力，成立「新社會運動黨」（KBL）。今年總統大選，「新社會運動黨」也是支持小馬可仕和薩拉參選的數個政黨之一。

雖然菲國人民於1986年的人民力量革命不流血推翻馬可仕政權，馬可仕家族政治勢力隨之式微，但馬可仕家族仍掌握菲律賓北端的北伊羅科斯省（Ilocos Norte）。

北伊羅科斯省現任省長曼諾托克（Matthew Marcos Manotoc）就是馬可仕長女艾米．馬可仕（Imee Marcos）之子，小馬可仕和艾米．馬可仕也都曾擔任北伊羅科斯省長。

透過馬可仕和杜特蒂家族南北政治勢力結盟，在小馬可仕競選活動開跑的誓師大會上，數萬名支持者揮舞菲律賓國旗，同聲高唱「新社會進行曲」，一方面昭示馬可仕家族政治勢力再起，也顯示眾多民眾不滿現況，湧現對馬可仕統治的懷舊情緒，寄望小馬可仕、薩拉同盟能帶領菲律賓進步並發展。

對於小馬可仕在菲律賓全國獲得廣泛支持，曼諾托克近日在媒體人李天榮主辦的「麵包論壇」表示：「老實說，這讓人很感動。」

身為馬可仕家族第3代，曼諾托克說：「就像我母親（艾米．馬可仕）常講的，我們過去當慣了反對派，我們習慣不被選民青睞，但時代改變了。」

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他表示：「也許很多人越來越懷念往昔，可能也看到了我舅舅（小馬可仕）和母親的政績…我們深表感謝，我當然希望舅舅能夠當選，因為我知道他想把事情做好，他完全合格，可以為國家做很多事。」

在小馬可仕陣營宣傳攻勢下，菲律賓民眾透過「新社會進行曲」傳達出他們對馬可仕家族振興國力和帶領國家走向光明前景的殷切期望，但馬可仕專政時期是否真如記憶中美好，或者菲國人民又會像推翻馬可仕政權後，再次對政治人物失望，要等時間給出答案。（編輯：黃自強/林憬屏）1110220