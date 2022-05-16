杜特蒂支持者促小馬可仕改派薩拉掌國防部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

菲律賓副總統篤定當選人薩拉．杜特蒂已點頭接任教育部長，但父親杜特蒂支持者希望薩拉接掌國防部。圖為薩拉（中立者）10日與競選團隊合影。（「基督教穆斯林民主力量黨」提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年5月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）在篤定當選菲律賓總統的小馬可仕徵詢下，總統杜特蒂長女、小馬可仕副手薩拉已點頭接任教育部長。但杜特蒂支持者對此有意見，呼籲小馬可仕認真考慮讓薩拉接掌國防部。

「杜特蒂市長－國家行政協調委員會」（MRRD-NECC）今天舉行記者會，發言人布安（Francisco Buan Jr.）說，杜特蒂（Rodrigo Duterte）擔任菲國南部納卯（Davao）市長期間，他們是敦促杜特蒂出馬角逐2016年總統大選的主要團體。今年總統大選，MRRD-NECC也支持薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）和其他親政府的候選人。

小馬可仕（Bongbong Marcos）今年大選與薩拉組成「團結聯盟」，角逐正副總統，主要政見包括延續杜特蒂施政，尤其是「建設、建設再建設」（Build, Build, Build）基礎設施計畫。

布安說，MRRD-NECC在全國有600萬成員。「薩拉和小馬可仕壓倒性的勝利有力地證明了杜特蒂總統空前聲望時至今日仍然持續。杜特蒂的政治遺產必須被留存。」

他表示，MRRD-NECC希望薩拉接任國防部長，因為與其接掌教育部，她更適合且有資格擔任這個職位。薩拉有著堅強的意志、性格和個性，又是預備役上校，將可確保國家安全、人民福祉及她父親的政治遺產能保存下來。

布安說，為此，他們籲請小馬可仕任命薩拉接掌國防部。

薩拉的發言人11日上午接受電視台訪問時說，薩拉有興趣接掌國防部；不過當天下午，小馬可仕就發表聲明，指薩拉已點頭擔任下屆教育部長。這是小馬可仕宣布的首位新政府內閣官員。

菲律賓憲法規定，副總統可兼任內閣官員。

薩拉隔天發表聲明說，她選前跟小馬可仕談過自己接掌國防部的可能性，「但選後看到目前的情況，我預期那些希望看到新政府挫敗的人，將對我的忠誠度和國防部的立場羅織罪名，以分裂『團結聯盟』」。她因此決定接任教育部長。（編輯：周永捷）1110516

菲律賓總統篤定當選人小馬可仕徵詢下，總統杜特蒂長女、小馬可仕副手薩拉已點頭接任教育部長。但杜特蒂支持者16日召開記者會，呼籲小馬可仕認真考慮讓薩拉接掌國防部。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年5月16日