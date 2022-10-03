美菲聯合作戰演習登場 因應印太地區突發危機

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（中央社馬尼拉3日綜合外電報導）美國和菲律賓兩國2500多名陸戰隊官兵今天舉行聯合作戰演習，以備因應印太地區突發危機。此區域長久以來因南海主權爭議，以及台海緊張情勢而焦慮不安。

美聯社報導，這場年度軍演是菲律賓新總統小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）上任以來，美菲之間最大的演習之一。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內一向直言不諱批評美國的安全政策，並表示不願和美國舉行軍演，他說此舉可能冒犯中國。

美菲軍方表示，這項代號「海上戰士合作」的（Kamandag）演習，總共有1900名美軍陸戰隊員，以及600多名大多是陸戰隊員的菲律賓軍方人員參加。演習項目包括兩棲攻擊和特種作戰行動。

雙方官員表示，美國的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）和超音速戰機也將參與14日結束的實彈射擊演習。

演習區域包括面對南海的巴拉旺省（Palawan），以及隔著呂宋海峽和台灣本島相望的菲律賓北部。

菲律賓海軍少將瓦倫西亞（Caesar Bernard Valencia）表示，這些演訓將鎖定在強化海防，並未針對任何國家。

日本和韓國軍隊也將以觀察員身分參與，但可能參加災難反應演習。

這次的美菲演習將和美日在北海道的作戰演習同步舉行。美軍官員表示，北海道的演習雙方各出動約3000名軍方人員。

駐日的美國陸戰隊第三師司令巴傑隆（Jay Bargeron）表示，同步演習的目的在「藉由實際的整合訓練」強化美國和菲律賓與日本等盟邦的防衛實力。

巴傑隆在聲明中表示：「這些演習將允許我們的部隊強化（彼此之間的）互操作性和戰備，以確保我們能快速因應印太地區的危機。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111003