小馬可仕：擔憂台海情勢 促各方保持最大克制

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（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）菲律賓總統小馬可仕今天表示，馬尼拉當局對菲律賓北方台灣海峽日益緊張的局勢感到擔憂。「我們敦促相關各方保持最大限度克制。」

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於當地時間23日在位於紐約的亞洲協會（Asia Society）總部發表演說。他表示，「我們無疑對菲律賓北方台灣海峽日益緊張的局勢感到擔憂。我們敦促相關各方保持最大限度克制」，須以外交和對話解決分歧。

小馬可仕說：「我們堅持一個中國政策，一貫呼籲和平解決涉台議題。」

為反制美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國8月初於台灣周邊6處海域展開實彈軍演。小馬可仕今天的表態與菲律賓外交部8月4日發布的聲明雷同。

另外，小馬可仕重申：「我不會主導（preside over）將菲律賓共和國任何一平方英寸的領土讓給任何外國勢力。」

他表示：「我們將持續與中國和其他聲索國合作，透過外交和對話解決涉及西菲律賓海議題。」

菲律賓、中國、台灣、越南等各聲索方在南海存在領土爭議。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

小馬可仕說，美國是菲律賓「唯一的條約盟友」。「美國無疑在營造穩定和平的環境方面發揮重要領導作用。不僅在全球範圍，在我們的區域當然也是如此。」

他表示：「我們知道，我們可以仰賴美國來維護以法律為基礎的國際秩序、航行和飛行自由，以及海洋資源永續利用與開發。」

小馬可仕於18到24日赴紐約出席聯合國大會。除了首度在聯大總辯論發言，也與美國總統拜登、日本首相岸田文雄等領導人於聯大場邊會談。（編輯：黃自強）1110924