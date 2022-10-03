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美日澳防長關注台海局勢 強烈譴責中國軍演射彈

2022/10/3 00:12
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（中央社記者楊明珠東京2日專電）美國、日本及澳洲3國的國防部長在美國夏威夷舉行會談，同意加強軍事合作，以面對中國日增的野心。3人強烈譴責中國實施軍演發射飛彈，並強調台灣海峽和平穩定重要性。

日本防衛省今天發布消息指出，日本防衛大臣濱田靖一、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）於夏威夷時間1日（台灣時間2日凌晨）在夏威夷舉行會談。

3位防長就地區局勢進行了意見交換。在俄羅斯侵略烏克蘭導致國際秩序的根基受到動搖之際，3人都同意美日澳應持續密切合作。

此外，針對東海、南海的局勢，3人再度重申，強烈反對試圖以武力片面改變現狀，或因試圖改變現狀而升高緊張的任何行為。

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對於中國8月上旬實施軍演，彈道飛彈落在包含日本的專屬經濟區（EEZ）一事，3人都強烈譴責並強調台灣海峽和平穩定的重要性，盼兩岸問題和平解決。

3人對於今年6月在新加坡舉行第10屆美日澳防長會談所達成的協議都表示歡迎。內容包括美日澳3國將進行戰略性的整合，以及為了確保印度太平洋的安全保障，將加強合作。為了提升3國國防的互相運用性，應擴大且加強聯合演訓及活動。今後也將加強國防裝備與技術的合作，進行有效的資訊交換。（編輯：林治平）1111003

濱田靖一
美日澳防長會談將在夏威夷舉行 議題涵蓋台灣局勢 北韓試射 南韓與日本：威脅國際社會和平安全
奧斯汀
烏克蘭收復東部重鎮利曼 美防長讚重大戰果 北溪管線破裂待調查 美防長：猜測元凶為時過早
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